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رمضان الشارقة.. روحانيات فوانيس وسهر حتى السحور

رمضان الشارقة.. روحانيات فوانيس وسهر حتى السحور
9 ابريل 2023 02:28

الشارقة (الاتحاد)

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أجواء رمضانية بامتياز تعيشها الشارقة، ويستمتع بها سكانها وزوارها، خصوصاً خلال فترة ما بعد الإفطار، الخروج إلى الشوارع والتجول في جنبات المدينة التي تزينها الفوانيس والأضواء والمجسمات، والمساجد التي اتخذت زينتها وتفيض روحانية وبهاءً وجمالاً، والأسواق العامرة والأشبه بخلايا النحل، والسهرات والجلسات التي تمتد حتى السحور، كلها مفردات تجعل من رمضان الشارقة مناسبة استثنائية، ذات طبيعة خاصة تنشر السعادة على نفوس الكبار والصغار، وتكتمل اللوحة البديعة بمهرجان القصباء للمأكولات، الذي ينقل مختلف مطابخ العالم إلى الإمارة، ويتيح للزوار التعرف إلى ثقافات الشعوب في الطعام.

الشارقة
رمضان
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