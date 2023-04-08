مشاعري».. مغامرة للأطفال في «اللوفر أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

في متحف اللوفر – أبوظبي تنتظر أطفال العاصمة وزوارها مغامرة مشوقة، تتجسد في تجارب جديدة تتيح للصغار فرصة اكتشاف وفهم مشاعرهم من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية يتضمنها معرض ينظمه متحف الأطفال، في «اللوفر أبوظبي»، وتشمل اللعب والاستماع إلى القصص والرسم والتمثيل، كما تتوفر مساحة خارجية تسمح للزوار الكبار والصغار بالاسترخاء والتخلص من المشاعر السلبية وتعزيز شعورهم بالسعادة. ويُتيح المعرض للأطفال فرصة اكتشاف المشاعر الخفية التي تزخر بها الأعمال الفنّية، ويكسبهم مهارة قراءة ملامح الوجه، وحركات الجسد، والألوان، والأشكال في الأعمال الفنية المعروضة.