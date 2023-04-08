مأدبة إفطار لخبراء شرطة دبي في «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس علماء شرطة دبي مأدبة إفطار في مدينة إكسبو دبي، للخبراء العاملين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة. واستقبل الخبراء، العقيد هشام السويدي رئيس مجلس العلماء، ونائبه النقيب خبير عبدالله البستكي، وعدد من أعضاء المجلس، بحضور عدد من موظفي شرطة دبي. وقال العقيد هشام السويدي، إن هذه اللقاءات التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك لخبراء شرطة دبي تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال بين المجلس والخبراء، تماشياً مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي. وأضاف أن شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات وتعزيز التواصل بين الموظفين لتطوير مسيرة العمل في شرطة دبي وصناعة المستقبل.