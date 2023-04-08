الأحد 9 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

6 مخرجين.. «سنة أولى» دراما

6 مخرجين.. «سنة أولى» دراما
9 ابريل 2023 02:28

محمد قناوي (القاهرة)

بمجموعة من المسلسلات المتنوعة، يخوض عدد من المخرجين تجربة الإخراج التلفزيوني للمرة الأولى، خلال الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام،  بعضهم أتوا من السينما والآخرون عملوا كمساعدين مخرجين في أعمال سابقة، ليقدموا أنفسهم لجمهور الشاشة الصغيرة خلال الشهر الكريم.

«سره الباتع»
أول المخرجين الذين يقدمون أنفسهم في دراما رمضان، هو خالد يوسف الآتي من السينما، وذلك من خلال مسلسل «سره الباتع» عن قصة الكاتب والأديب يوسف إدريس، وقال إنه كان ينوي تقديم هذه القصة في فيلم سينمائي قبل سنوات، ولكن أثناء كتابة السيناريو رأى تقديمها كمسلسل أفضل لأنها ملئية بالتفاصيل، وقد قدمها على الشاشة الصغيرة، بأسلوب سينمائي.

«بطن الحوت» 
يخوض المخرج السينمائي أحمد فوزي صالح تجربة إخراج مسلسل «بطن الحوت»، بطولة محمد فراج، وهذا العمل يجمع عدداً كبيراً من النجوم، منهم: باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، وعبد العزيز مخيون. ويتناول العديد من القضايا الشائكة، أهمها صراع تجار المخدرات وصراع الإخوة، في إطار الإثارة والغموض.
 وقال صالح: لأول مرة أخوض تجربة الدراما التلفزيونية خلال رمضان، وسبق أن خضتها على إحدى المنصات الرقمية من خلال مسلسل «الحرامي».
«حمد الله على السلامة»
يخوض عمرو صلاح تجربته التلفزيونية الأولى من خلال مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» بطولة يسرا، وذلك بعد اعتذار المخرج عمرو عرفة عن إخراجه، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

أخبار ذات صلة
سهيل المزروعي: يوم زايد للعمل الإنساني علامة فارقة في مسيرة الخير والعطاء بالإمارات
«دبي أونر» يطيح «النخبة» في «بطولة إليزابيث»
الاتحاد الرمضاني
تابع التغطية كاملة

«رشيد» 
تخوض المخرجة الشابة مي ممدوح أولى تجاربها كمخرجة من خلال مسلسل «رشيد»، المكوّن من 15 حلقة، بطولة شقيقها محمد ممدوح وريهام عبد الغفور، وتدور أحداثه حول حادث يتعرض له شاب يقلب حياته رأساً على عقب، نتيجة تعرضه للغدر من أحد أصدقائه ليدخل في العديد من الصراعات والأزمات.
وقالت مي: عملت كمخرج منفذ مع كبار المخرجين في أعمال ناجحة، منهم إسماعيل عبد الحافظ ومجدي أحمد علي وكاملة أبو ذكري، حتى أتت الفرصة لأقوم بإخراج هذا العمل.

«الصفارة» 
المخرج علاء إسماعيل يخوض تجربة الإخراج التلفزيوني الأولى له من خلال مسلسل «الصفارة» الذي يضم أول بطولة رمضانية لأحمد أمين، من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي مناسب للأسرة.

«مذكرات زوج»
في تجربته الإخراجية الأولى في الدراما التلفزيونية الرمضانية، يظهر تامر نادي بمسلسل «مذكرات زوج»، بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، ويتكون من 15حلقة، عن رواية بالاسم نفسه للكاتب أحمد بهجت، من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

الإمارات
الدراما
رمضان
السينما
آخر الأخبار
«جمعية ساعد»: إرث من الخير والعطاء
الإمارات
«جمعية ساعد»: إرث من الخير والعطاء
اليوم 14:03
أنشيلوتي يكشف سر الهزيمة أمام فياريال
الرياضي
أنشيلوتي يكشف سر الهزيمة أمام فياريال
اليوم 14:03
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
الإمارات
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
اليوم 13:55
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
الرياضي
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
اليوم 13:26
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©