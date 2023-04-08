6 مخرجين.. «سنة أولى» دراما

محمد قناوي (القاهرة)

بمجموعة من المسلسلات المتنوعة، يخوض عدد من المخرجين تجربة الإخراج التلفزيوني للمرة الأولى، خلال الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، بعضهم أتوا من السينما والآخرون عملوا كمساعدين مخرجين في أعمال سابقة، ليقدموا أنفسهم لجمهور الشاشة الصغيرة خلال الشهر الكريم.

«سره الباتع»

أول المخرجين الذين يقدمون أنفسهم في دراما رمضان، هو خالد يوسف الآتي من السينما، وذلك من خلال مسلسل «سره الباتع» عن قصة الكاتب والأديب يوسف إدريس، وقال إنه كان ينوي تقديم هذه القصة في فيلم سينمائي قبل سنوات، ولكن أثناء كتابة السيناريو رأى تقديمها كمسلسل أفضل لأنها ملئية بالتفاصيل، وقد قدمها على الشاشة الصغيرة، بأسلوب سينمائي.

«بطن الحوت»

يخوض المخرج السينمائي أحمد فوزي صالح تجربة إخراج مسلسل «بطن الحوت»، بطولة محمد فراج، وهذا العمل يجمع عدداً كبيراً من النجوم، منهم: باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، وعبد العزيز مخيون. ويتناول العديد من القضايا الشائكة، أهمها صراع تجار المخدرات وصراع الإخوة، في إطار الإثارة والغموض.

وقال صالح: لأول مرة أخوض تجربة الدراما التلفزيونية خلال رمضان، وسبق أن خضتها على إحدى المنصات الرقمية من خلال مسلسل «الحرامي».

«حمد الله على السلامة»

يخوض عمرو صلاح تجربته التلفزيونية الأولى من خلال مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» بطولة يسرا، وذلك بعد اعتذار المخرج عمرو عرفة عن إخراجه، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

«رشيد»

تخوض المخرجة الشابة مي ممدوح أولى تجاربها كمخرجة من خلال مسلسل «رشيد»، المكوّن من 15 حلقة، بطولة شقيقها محمد ممدوح وريهام عبد الغفور، وتدور أحداثه حول حادث يتعرض له شاب يقلب حياته رأساً على عقب، نتيجة تعرضه للغدر من أحد أصدقائه ليدخل في العديد من الصراعات والأزمات.

وقالت مي: عملت كمخرج منفذ مع كبار المخرجين في أعمال ناجحة، منهم إسماعيل عبد الحافظ ومجدي أحمد علي وكاملة أبو ذكري، حتى أتت الفرصة لأقوم بإخراج هذا العمل.

«الصفارة»

المخرج علاء إسماعيل يخوض تجربة الإخراج التلفزيوني الأولى له من خلال مسلسل «الصفارة» الذي يضم أول بطولة رمضانية لأحمد أمين، من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي مناسب للأسرة.

«مذكرات زوج»

في تجربته الإخراجية الأولى في الدراما التلفزيونية الرمضانية، يظهر تامر نادي بمسلسل «مذكرات زوج»، بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، ويتكون من 15حلقة، عن رواية بالاسم نفسه للكاتب أحمد بهجت، من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.