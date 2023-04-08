رزيقة الطارش.. «الرائدة»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

باحترافها في تجسيد الشخصيات وبتلقائيتها وعفويتها والتزامها وجديتها في الأداء التمثيلي، تمكنت الممثلة رزيقة الطارش من أن تحتل مكانة خاصة في الدراما المحلية، خلال مسيرتها الفنية الطويلة التي تمتد لأكثر من 47 عاماً.

لعبت الطارش أدوار الأخت والأم والجدة في العديد من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية، ودائماً ما تتصدر شخصياتها محوراً رئيساً في الأحداث. كانت بدايتها مع مسلسل «طول عمر وأشبع طماشة» عام 1976، لتشارك من بعده في عدد من الأعمال البارزة، منها «أشحفان» الذي ظهرت فيه بدور «ميثا» أمام سلطان الشاعر ومحمد الجناحي، «حظ يا نصيب»، «سعيد الحظ»، «عجيب غريب»، «حنة ورنة»، «دروب المطايا» و«حبة رمل».

شكلت ثنائياً كوميدياً مع الممثل جابر نغموش في معظم مسلسلاته، وتميزت المشاهد التي تجمعهما بالانسجام في تقديم «كوميديا الموقف»، ومنها «حاير طاير» و«طماشة» و«بحر الليل» و«مفتاح القفل».

في رصيدها الفني أكثر من 40 مسلسلاً، عُرض أغلبها في مواسم رمضانية، وقدمت أدوراً تراثية واجتماعية، منها «حريم بوهلال»، «مناقصة زواج»، «سوالف»، «سعيد الحظ»، «شبيه الريح» و«القياضة».

أسهمت الطارش بإبداعاتها في عالم الكتابة، فأول عمل كتبته كان المسلسل الكوميدي «ناعمة ونعيمة»، ولعب بطولته سميرة أحمد وأحمد الأنصاري، لتتجه من بعده إلى عالم التأليف، لتواصل كتابة بعض المسلسلات المتميزة، أهمها «عذاب الضمير» و«عتيجة وعتيج». وتُعتبر رزيقة الطارش من أوّل اﻹعلاميات في دولة اﻹمارات، فقد بدأت مسيرتها الفنية كإعلامية من خلال العمل بإذاعة أبوظبي عام 1969، ثم اتجهت إلى التلفزيون، حيث قدمت العديد من البرامج، قبل أن تدخل مجال التمثيل في السبعينيات.