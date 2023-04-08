منة فضالي: البطولة المطلقة لا تشغلني

محمد قناوي (القاهرة)

شاركت منة فضالي في دراما رمضان هذا العام بثلاثة أعمال، الأول «مقابلة السيد آدم 2»، والذي عُرض حصرياً على قناة أبوظبي، والثاني «جعفر العمدة»، والثالث «سره الباتع».

قالت منة «أحاول تطوير نفسي عاماً بعد آخر، بالإضافة إلى الخبرة، فمن الممكن أن أكون قد تأخرت في بعض خطواتي الفنية، ولكن لا ذنب لي في هذا الأمر، فقد كنت أتمنى أن يراني المخرجون بعيون مختلفة، ولكن لم يكن لدي الحظ الكافي، إلا أنني أرى نفسي محظوظة هذا العام بالمشاركة في ثلاثة أعمال».

وأعربت فضالي عن سعادتها بعرض الجزء الثاني من المسلسل السوري «مقابلة السيد آدم» على قناة أبوظبي، بعد أن تم تأجيله خلال الموسمين السابقين، وتستكمل فيه شخصية «نور» التي تبحث عن قاتل شقيقتها، ويناقش العمل قضية تجارة الأعضاء البشرية.

وفي مسلسل «جعفر العمدة»، تؤدي دور الزوجة الثالثة المتناقضة في تصرفاتها وتلجأ إلى الدجل والشعوذة من أجل الحافظ على زوجها، وتعتبره دوراً صعباً ومتنوعاً، أما العمل الثالث «سره الباتع»، فوصفته بأنه عمل ضخم، ودورها فيه إنساني وبعيد عن دوريها السابقين.

وأكدت فضالي أنها لا تشغل نفسها بالبطولة المطلقة، ولا تستطيع تحمل مسؤولية البطولة في هذا الوقت، لأنها ترى أن أغلب الممثلين الذين قاموا بالبطولة المطلقة لم ينجحوا، وأنها تفضّل البطولات الجماعية لأنها تحقق نجاحاً أكبر.