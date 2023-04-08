أطعمة صحية مفضّلة لوجبة الإفطار

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

الدكتور مراد حبيب كيرلس، طبيب استشاري، الرعاية الصحية الأولية - طب الأسرة، معهد التخصصات الطبية الدقيقة، يتحدث عن أفضل أنواع الطعام للبدء به في وجبة الإفطار، ومن ذلك:

* تناول الفواكه المجففة أو التمر من أفضل الخيارات لبدء وجبة الإفطار، لاسيما وأن التمر غني بالألياف الغذائية.

* إدخال حصة جيدة من الخضراوات في وجبة الإفطار لمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والعناصر المغذية، والحبوب الكاملة التي تمد الجسم بالطاقة والألياف.

* اختيار اللحوم الخالية من الدهون والدجاج منزوع الجلد والأسماك المشوية أو المخبوزة، للحصول على حصة متوازنة من البروتين الصحي.

* تناول العصائر أو المشروبات المصنوعة من مكونات طازجة.

* تناول الحساء بأنواعه الصحية خيار جيد أيضاً، لاسيما الذي يحتوي على البروتين مثل العدس، أو الباستا، مع النصح بتجنب أنواع الحساء المحضرة من الزبدة السميكة.

* تناول الأطعمة المخمرة والزبادي أو الكفير غير المحلى والدهون الصحية مثل البيض أو الأفوكادو.

* من المهم الاستمتاع بالوجبة وتناولها ببطء، إذ يمنح ذلك الجهاز الهضمي فرصة لهضم الطعام، ودعم عمليات الاستقلاب، وتثبيط زيادة الوزن.