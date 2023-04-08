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أحمد العسم يكتب: الاطمئنان والكِتاب

أحمد العسم يكتب: الاطمئنان والكِتاب
9 ابريل 2023 02:28

«الفكرة يقظة الروح»...
* وجهة نظر (1)
أجد في الكتاب الذي أختاره اطمئناناً من الورق إلى الورق، أبدأ معه بابتسامات ومصافحة من القلب، يتبعني ظن حسن بأن صديقي الكتاب بحجمه المقنع يبوح بما في صدره بكل ود وثقة، أجدني أسير في سهل وأجتاز كل صعب، شعور خاص، معي صديق مهم أضع يدي على كتفه نقرأ بتركيز كبير، الكتاب مثل كل الأشياء التي نحبها تستطيع الاندماج بيسر ومرونة معه، من مكان إلى مكان أحمل وجدانه، ثقله، خفته إلى مرآة الحوار الذي لا غموض فيه، إن رضيت أظهر رضاه لك.. 
الكتاب مشاعر كاتب، الكتاب المسؤول الأول عن كل حرف يكتبه بوعي كبير من أعماقه يتدفق الصدق والثقة، الكتابة صديقة الإنسان المؤثر في الحياة وهو الأساس في فكرة عظيمة أساسها أن الذي قرأ من كتاب الدنيا اطلع على ما فكر به آخرون، أجد أحياناً ما بين القارئ والكتابة علاقة أخوية، أعطيك وتأخذ، نتبادل المنافع والوقت، هو لقاء نتفق عليه بأرواحنا التي تقرأ، هو الأسلوب السهل، أقرأ له ويقرأ لي نتبادل حديثاً قدمته لنا الحياة، الحياة تختبرنا تعودنا على التأني في ما نكتب للقارئ ونقدم للمستمع، أجد في أحيانٍ كثيرة ما أحتاجه لرفض العزلة التي تنتابنا في مرات، له كرسي الزمن.
الاطمئنان والكتاب..
- عصف ذهني على طاولة نقاش
- حضور الزمن
- مكان آمن نسير إليه
- تحصين الذات من تقلبات الحياة
- تعزيز للذاكرة
- توثيق للأسرار
يقول أحدهم إن عنوان الكتاب يشدك إلى القراءة فهو يثير فضولك للقراءة، كذلك المقدمة والفهرس وما يطرح من عناوين جانبية محرضة على الاستفسار والتخيل والأفكار المطروحة في الكتاب، قد نتفق أو نختلف ولكننا نتفق على أهمية ما يقدمه المؤلف من رؤيته وعلى الجهد المبذول.. الكاتب أمين على فكرته ومخلص لمواقفه يقدم ما يمليه عليه الضمير حتى يطمئن ويتقدم.
الشاعر والكاتب الإماراتي عبدالله السبب، يقول عن علاقته بالكتاب «حين ألتقي بكتابٍ ما، أحاول صياغة علاقةٍ معه، من خلال العنوان، المؤلف، وعينة عشوائية من المحتوى.. فإن تقاطعت روحي مع روح المؤلف، وأفكاري مع أفكاره، أطلقت العنان للقلم لينبش بين سطور الكتاب، وليضيء حوله ما أمكنه ذلك».
* وجهة نظر (2)
- أبحث عن مكان آمن لأفكاري
- أقرأ كتاباً يدفع الطمأنينة للكلمات
- أفعل وأقرر، أرفع الكفاءة أستمع
- الكتابة أسلوب حياة
- القراءة، الكتابة، بناء شخصية مؤثرة إيجابياً في المجتمع.

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