المسجد النبوي يستقبل 15 مليون مصلٍ منذ بداية رمضان

استقبل المسجد النبوي الشريف أكثر من 15 مليوناً و700 ألف مصلٍ ومصلية خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إن الوكالة هيأت المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها لضمان انسيابية الحركة.

كما عملت الهيئة على «تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل جميع الخدمات لينعم الزوار والمصلون بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة».

وإجمالاً، بلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي منذ غرة شهر محرم، بداية السنة الهجرية الحالية، وحتي اليوم 163 مليون مصلٍ ومصلية.