استخدام تقنية "الرنا المرسال" لإنتاج لقاحات ضد أمراض جديدة

بعد أن ساعدوا في تطوير واختبار تقنيات الحمض النووي الريبوزي المرسال (الرنا المرسال mRNA) الجديدة لإنتاج لقاحات كوفيد-19، يحول الباحثون والعلماء في كلية الطب في جامعة ماريلاند الأميركية انتباههم إلى استخدام هذه التكنولوجيا المبتكرة لإنتاج لقاحات ضد أمراض معدية أخرى مثل الملاريا والإنفلونزا.

في الشهر الماضي، أطلق أعضاء هيئة التدريس في الجامعة المذكورة، تجربة سريرية جديدة لاستخدام تقنيات الحمض النووي الريبوزي المرسال لإنتاج لقاح ضد الملاريا.

كما قدّمت كاثلين إم. نيوزيل، مديرة الأمراض القلبية الوعائية أيضا تعليقًا في مجلة New England Journal of Medicine حول جدوى استخدام هذه التقنية لتطوير لقاح إنفلونزا شامل يمكن أن يلغي الحاجة إلى التطعيمات الموسمية.

فتح النجاح الهائل للقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) لمكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، حقبة جديدة في تطوير اللقاحات، مما يوفر إمكانية إنتاج لقاحات أسرع وأكثر كفاءة وفعالية.

في التعليق الافتتاحي على دراسة جديدة نُشرت في New England Journal of Medicine (NEJM)، كتبت الدكتورة نيوزيل، وهي أيضًا أستاذة اللقاحات، أن "تطبيق تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال مع سلالات الإنفلونزا المتعددة سيسمح بتصميم اللقاحات والاستجابة التكيفية السريعة لتطور الفيروس، وتصنيع لقاحات مركبة تشمل الإنفلونزا، مما يسهل إيصالها إلى السكان".

وأشارت الدكتورة نيوزيل إلى أكثر من 20 دراسة جارية أو في مراحل التخطيط لاختبار لقاحات جديدة للإنفلونزا تستخدم هذه التكنولوجيا. وعلقت على دراسة حيوانية حديثة، نُشرت في مجلة Sciencet، واختبرت لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد جميع الأنواع الفرعية المعروفة لفيروسات الإنفلونزا العشرين.

وجدت الدراسة أن اللقاح الفردي يمكن أن يوفر الحماية ضد سلالات مختلفة من فيروس الإنفلونزا عن طريق تحفيز الأجسام المضادة في وقت واحد ضد مستضدات متعددة، والتي قالت إنها تشير إلى أن لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد الإنفلونزا "ممكن" ولكن "الاهتمام الدقيق بتقييمات السلامة سيكون أمرًا بالغ الأهمية".

أثناء وباء كوفيد، قادت الدكتور نيوزيل، الفريق الذي أطلق أول تجربة سريرية في الولايات المتحدة لاختبار لقاح شركتي "فايزر"و"بيونتك" المعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

تهدف المرحلة الأولى، من الدراسة التي أطلقت مؤخرًا، وهي أول تجربة سريرية على الإنسان لفحص لقاح الملاريا المستند إلى تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال، إلى تحديد ما إذا كان اللقاح آمنًا وإمكانية فعاليته ضد أحد أكثر الأمراض الطفيلية فتكًا في العالم.

وقال ماثيو لورينز، أستاذ طب الأطفال في الجامعة، ومنسق تجربة لقاح الملاريا المعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال في شركة "بيونتك"، "طور وباء كوفيد منصة لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال التي يمكن تكييفها بسهولة مع أمراض أخرى".

وأضاف "نظرًا لأن هذه هي الدراسة الأولى، التي تختبر هذا اللقاح الجديد المستند إلى الحمض النووي الريبوزي المرسال، على البشر، فإننا نأمل أن نرى نتائج واعدة قد تغير حياة الأطفال المعرضين لخطر الموت والمرض الشديد والأداء المدرسي المنخفض بسبب الملاريا".

في الدراسة، سيحصل المشاركون، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا، على ثلاث حقن إجمالية من اللقاح، أو دواء وهمي، على مدى ستة أشهر. من المتوقع أن تكتمل الدراسة في سبتمبر 2024. سيتتبع المحققون بعناية مدى تحمل المشاركين للحقن ومراقبة أي ردود فعل قد تحدث. الأهم من ذلك، سيتم قياس الاستجابات المناعية للمشاركين بعد التطعيم.

وقد أبلغ عن 247 مليون حالة ملاريا و619000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم في عام 2021 وحده، بزيادة قدرها 9٪ عن عام 2019 قبل الجائحة. يؤكد خبراء الصحة العامة أن هناك حاجة ماسة إلى استراتيجيات جديدة لتحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل في خفض معدل الإصابة بالملاريا والوفيات بنسبة 90 في المائة بحلول عام 2030. وقد حاول العلماء، منذ عقود، تطوير لقاح فعال للغاية ضد الملاريا دون نجاح كبير.

تمت الموافقة على اللقاح الأول ضد الملاريا، (RTS ، S / AS01)، من قبل منظمة الصحة العالمية في أكتوبر 2021، وهو يوفر حماية متواضعة ضد الملاريا. لسوء الحظ، هناك أيضا نقص في المعروض وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى لقاحات إضافية.

في عام 2022، نشر باحثو كلية الطب في جامعة ماريلاند نتائج دراسة أظهرت أن نظامًا من ثلاث جرعات من لقاح طفيلي كامل ضد الملاريا، يُدعى لقاح Plasmodium falciparum sporozoite (PfSPZ)، أظهر السلامة والفعالية عند اختباره على البالغين الذين يعيشون في بوركينا فاسو، وهي منطقة موبوءة بالملاريا.

يقول مارك غالدوين، عميد كلية الطب ونائب رئيس الجامعة للشؤون الطبية "بدلاً من الاعتماد على الميكروبات المعطلة لتحفيز الاستجابة المناعية، تُستخدم لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال لتعليم خلايانا كيفية صنع بروتين، أو قطعة من البروتين، تشبه بروتين الميكروب".