6 كتب جديدة عن «الصحافة وسنينها» تخطف الأنظار

بوسطن (الاتحاد)

يشعر كثير من الصحفيين في مرحلة ما من مسيرتهم المهنية بأن لديهم فائضاً من القصص لا يمكن أن تستوعبه صحفهم. يحدث ذلك بالتحديد عندما يقعوا أسرى قضايا بعينها اصطدموا بها خلال تغطياتهم المهنية. تتلبسهم تفاصيل تلك القضايا بدرجة تضج مضجعهم، حتى أنه لا يمكنهم الانفلات منها إلا بسرد الحكاية من أولها إلى آخرها، للانعتاق من ضغط الأفكار وشحنتها النفسية وتسليط الضوء بدرجة أكبر على ما يهم القراء في ساحات أكبر تتجاوز مساحات الصحف التقليدية. فيما يلي 6 كتب يقول موقع «معهد بوينتر» إنها لابد ستخطف اهتمام القراء خلال 2023..

كنا ذات يوم عائلة

في مارس 2018، انتحرت جينيفر هارت وأطفالها الستة بالتبني من أعلى منحدر في ميندوسينو، كاليفورنيا. صدمت القصة أميركا، خاصة بسبب الصورة التي صدرتها هارت للآخرين عن عائلتها الكبيرة الغريبة.. فقد تخيل الجميع أنها تعيش ضمن عائلة سعيدة جداً. لكن تبين أن الواقع كان مأساوياً للغاية، حيث كان الأطفال يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال، حتى أن السلطات المعنية حذرت مسبقاً من تخطيطها لقتل أطفالها الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عاماً ثم الانتحار.

تغوص الصحفية روكسانا أسغاريان،التي تغطي أخبار القضايا والجرائم لصحيفة تكساس تريبيون، في الإخفاقات النظامية التي أدت إلى هذه المجزرة في كتابها «كنا ذات يوم عائلة: قصة الحب والموت وإزالة الأطفال بأمريكا». يصفه الناشر فارار وشتراوس وجيرو بأنه «كشف عن حياة الضعفاء» و«فضح محطم لأنظمة الرعاية والتبني التي أنتجت هذه المأساة».

المعلمون

في كتاب «المعلمون» تروي المراسلة الاستقصائية والمتحدثة ألكسندرا روبنز قصص ثلاثة معلمين أثناء تنقلهم لمدة عام بين الفصول الدراسية، ليحكوا بالتفاصيل عن تلك الأجواء السامة والغريبة المليئة بالتحديات في بعض المدارس الأميركية.

أجرت روبنز أيضا مقابلات مع مئات المعلمين الآخرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين كشفوا عن كل ما يمرون به من معاناة في تعاملهم مع المراهقين. وصفت مجلة Publishers Weekly الكتاب بأنه «دراسة عميقة ومثيرة للإعجاب تكشف كيف أن الولايات المتحدة لا تستثمر بشكل كاف في تعليم الأطفال».

عندما كان «الكراك» ملكاً

يستكشف الصحفي دونوفان إكس رامزي في كتابه القادم «عندما كان الكراك ملكا» الأبعاد المأساوية لوباء مخدر الكراك الذي اجتاح الولايات المتحدة في الثمانينات والتسعينيات. قال رامزي إنه استوحى فكرة كتابه بعد سنوات من تغطية مجتمعات السود والمجتمعات الملونة والنظام القانوني الجنائي. يتتبع الكتاب حياة أربعة أفراد تقاطعت حياتهم تماما مع الكراك.. أحدهم تاجر والآخرون.. مدمن وعمدة وناشط.

«الفتاة في النافذة» وحكايات حقيقية أخرى

بتوسع تكتب الصحفية لين ديجريجوري من جديد عن دانييل، فتاة فلوريدا - الطفلة الوحشية التي عثرت عليها الشرطة بمفردها في غرفة مليئة بالصراصير، بعدما عانت من سوء المعاملة والإهمال. كانت الصحفية قد فازت عن هذه القصة عند نشرها في صحيفة «تامبا باي تايمز» بجائزة بوليتزر للكتابة المميزة عام 2009. ومع هذه القصة المميزة تنشر ديجريجوري 23 قصة أخرى في «الفتاة في النافذة» وحكايات حقيقية أخرى« فيما يعد أول مجموعة لها من بين أكثر من 3000 قصة كتبتها خلال مسيرتها الصحفية التي تمتد عبر ثلاثة عقود.

بلد التمساح

يحكي »بلد التمساح« للكاتبة في ناشيونال جيوغرافيك ريبيكا رينر قصة الصيد الجائر للتماسيح في واحدة من أجمل البقاع الطبيعية في العالم. يكشف الكتاب عن الأسباب الحقيقية وراء تدمير منطقة إيفرجليدز في فلوريدا وغيرها من الكنوز البيئية.

صانعو الأساطير

إنها الرواية الأولى للمحررة الأولى في فانيتي فير كيزيا وير، وهي مثيرة للاهتمام لأنها تتعلق بالصحافة - نوعا ما.

«The Mythmakers» تتبع سال كانون، وهي صحفية شابة تقترب حياتها من الحضيض عندما تتعثر في قصة قصيرة لمؤلف يدعى مارتن كيلر. التقت مارتن منذ سنوات خلال إحدى الفعاليات، وصدمت عندما أدركت أن القصة تدور حولها، ثم تتورط في مواجهة مع أرملته بعد وفاته.