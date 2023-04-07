«أجيال المستقبل».. تختتم «يا زين ربيعنا 19»

العين (وام)

اختتمت مكتبة أجيال المستقبل بجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، وبرعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، فعاليات موسمها الربيعي التاسع عشر «يا زين ربيعنا 19»، الذي امتد على مدار أسبوعين، بالتزامن مع إجازة الربيع المدرسية.

تفرد هذا الموسم بتزامنه مع شهر رمضان الكريم الذي أضاف نكهة مميزة للبرامج والأنشطة والفعاليات المقدمة، وحرصت مكتبة أجيال المستقبل على استمرار برنامجها «يا زين ربيعنا» خلال الشهر الفضيل بما يتواءم مع متطلبات الشهر، حيث اعتمدت البرامج على الأنشطة العقلية والفكرية وورش العمل التي تنفذ داخلياً مستبعدة الأنشطة الخارجية، والتي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً قد يكون مجهداً للقراء مع ساعات الصيام.

كما أفردت مكتبة أجيال المستقبل برنامجاً متخصصاً للاحتفاء بـ «عام الاستدامة» تحت شعار «أخضر أزرق دايم»، قدمت خلاله عدداً من الورش المتخصصة في إعادة التدوير مع ورش تفاعلية في الترشيد الاستهلاكي، خاصة (الماء والكهرباء والغذاء) للحفاظ على الموارد، شملت مجموعة من الأنشطة العملية التي قام الأعضاء بتنفيذها بأنفسهم، كما نفذت المكتبة مسابقة رمضانية مفتوحة للجميع طوال شهر رمضان الفضيل تحت عنوان «مسابقة أجيال الاستدامة».

وحرصت مكتبة أجيال المستقبل على تفعيل دور الشركاء، حيث ساهمت هيئة الاتصالات، وهيئة أبوظبي للزراعة والرقابة الغذائية، في إنجاح فعاليات الموسم من خلال عدد من الورش المتخصصة التي نفذت لأعضاء المكتبة.