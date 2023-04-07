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"سبايس اكس" تُجري أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"

"ناسا" تختار "سبايس اكس" لمهمتها المأهولة إلى القمر
7 ابريل 2023 13:16

أعلنت "سبايس اكس" أنها تعتزم إجراء بروفة عامة الأسبوع المقبل على عملية إطلاق صاروخها العملاق "ستارشيب" المعدّ لنقل بشر إلى القمر والمريخ، تمهيداً لرحلة مدارية تجريبية قد ينفذها في الاسبوع التالي.
وأوضحت شركة الصناعات الفضائية على تويتر أن "ستارشيب" اصبح "مكتملاً"، وأرفقت التغريدة بصور للصاروخ يظهر كل طبقاته، علماً أن الأولى والثانية منها لم تجرِ حتى الآن إلا رحلات تجريبية منفصلة.
واضافت أن "الفريق يعمل على إجراء بروفة على عملية الإطلاق الأسبوع المقبل، تليها أول رحلة تجريبية متكاملة لـ+ستارشيب+ بعد نحو أسبوع، في انتظار الموافقات التنظيمية".
وتحتاج "سبايس اكس" إلى ضوء أخضر من الهيئة الناظمة الأميركية للطيران المدني قبل إجراء الرحلة.
واجتازت "سبايس اكس" في فبراير الفائت محطة مهمة في تطوير صاروخها العملاق من خلال إنجازها في قاعدتها في بوكا تشيكا بأقصى جنوب تكساس تجربة لافتة على الأرض لمحركات "رابتور" الثلاثة والثلاثين في الطبقة الأولى للصاروخ المسماة "سوبر هيفي" والبالغ علوها 69 متراً.
وفي المحصلة، نجح تشغيل 31 محركاً من أصل 33 لبضعة ثوانٍ، على ما كتب عبر تويتر رئيس الشركة إيلون ماسك الذي تابع قائلا "لكن عدد المحركات هذا كاف لبلوغ المدار".

ووحدها المركبة "ستارشيب"، الطبقة الثانية من الصاروخ، أجرت رحلات فضائية دون المدارية، انتهى كثير منها بانفجارات ضخمة.

وقد اختيرت "ستارشيب" من جانب وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء التابعين لها إلى القمر خلال مهمة "أرتيميس 3" التي من المقرر رسميا إطلاقها سنة 2025.

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المصدر: وكالات
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ناسا
سبايس إكس
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