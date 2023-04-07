تدشّين أجهزة رقمية لأساور الزائر الصغير بالمسجد الحرام
تدشّين أجهزة رقمية لأساور الزائر الصغير بالمسجد الحرام
7 ابريل 2023 08:33
دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أجهزة رقمية لطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير، التي تقدمها الرئاسة ضمن برنامج "أطفالكم معنا بأمان"، بحضور عدد من قيادات الرئاسة ومسؤوليها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الخميس أن " الأجهزة تقوم بطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير؛لتفادي ضياعهم أثناء الازدحام وسهولة الوصول إليهم، إذْ تحمل الأسورة اسم الطفل ورقم ولي أمره، وتوجد هذه الأجهزة في نقاط توزيع على المداخل الرئيسة مثل مدخل الملك عبدالعزيز، وتوسعة الملك فهد ومدخل باب السلام".
وأشاد السديس" بهذه الخطوة التي تسهم في تأدية قاصدي المسجد الحرام مناسكَهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة".