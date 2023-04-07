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وفاة الممثلة والإعلامية المصرية شيرين الطحان

وفاة الممثلة والإعلامية المصرية شيرين الطحان
7 ابريل 2023 08:21

توفيت الممثلة والإعلامية المصرية شيرين الطحان في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة عن عمر ناهز 47 عاما بعد صراع مع المرض.
ونعتها نقابة المهن التمثيلية في بيان كما نعاها عدد من زملائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم الممثل صلاح عبد الله والممثلة سهر الصايغ والممثل يوسف الشريف والمذيعة إيمان الحصري.
وكان بعض أصدقاء الراحلة قد كشفوا في مارس عن خضوعها للعلاج داخل أحد المستشفيات، وناشدوا محبيها الدعاء لها بالشفاء.
تخرجت شيرين الطحان في كلية التجارة وبدأت العمل كمذيعة في قناة النيل للمنوعات، إحدى القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، قبل أن تتحول إلى التمثيل.
شاركت في مسلسلات (رقم مجهول) و(اسم مؤقت) و(الركين) و(السبع وصايا) و(رمضان كريم) كما شاركت في أفلام سينمائية منها (أعز أصحاب).

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