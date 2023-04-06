حمية الصيام تقلل خطر الإصابة بمرض السكري

توصلت دراسة جديدة إلى أن النظام الغذائي القائم على الصوم، الذي يركز على تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم، يمكن أن يكون المفتاح لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

قارن باحثون من جامعة أديلايد ومعهد جنوب أستراليا للأبحاث الصحية والطبية بين نظامين غذائيين مختلفين: نظام غذائي يقوم على الصيام المتقطع مقيد بالوقت ونظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لمعرفة أيهما أكثر فائدة للأشخاص الذين كانوا عرضة لتطوير النوع 2 من مرض السكري.

وقال ليوني هيلبرون كبير الباحثين في كلية الطب بجامعة أديلايد الأسترالية "بعد فترة زمنية محدودة، يمكن أن يساعد نظام الصيام المتقطع في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".

وأضاف أن "الأشخاص، الذين صاموا لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع، وكانوا يأكلون فقط بين الساعة 8 صباحًا و12 ظهرًا في تلك الأيام، أظهروا تحملاً أكبر للجلوكوز بعد 6 أشهر من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية يوميًا".

وأوضح هيلبرون "المشاركون، الذين اتبعوا حمية الصيام المتقطع، كانوا أكثر حساسية للأنسولين وشهدوا أيضًا انخفاضًا أكبر في نسبة الدهون في الدم من أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية".

يحدث مرض السكري من النوع الثاني عندما لا تستجيب خلايا الجسم بشكل فعال للأنسولين وتفقد قدرتها على إنتاج الهرمون المسؤول عن التحكم في الجلوكوز في الدم.

تشير التقديرات إلى أنه يمكن تأخير أو منع ما يقرب من 60 في المائة من حالات مرض السكري من النوع الثاني بتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة.

شارك أكثر من 200 شخص من جنوب أستراليا في الدراسة الحالية التي استمرت 18 شهرًا، والتي نُشرت في مجلة Nature Medicine.

عانى المشاركون في كل من نظام الصيام المتقطع المقيّد بالوقت والنظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية من فقدان الوزن بكميات مماثلة.

قال شياو تونغ تيونغ المؤلف الأول للدراسة "هذه هي أكبر دراسة في العالم حتى الآن والأولى التي تعمل على تقييم كيفية معالجة الجسم للجلوكوز واستخدامه بعد تناول وجبة، وهو مؤشر أفضل لخطر الإصابة بمرض السكري من الخضوع لاختبار بعد فترة صيام".

ويؤكد شياو "تضاف نتائج هذه الدراسة إلى مجموعة الأدلة المتزايدة، التي تشير إلى أن توقيت الوجبة ونصائح الصيام توسع الفوائد الصحية لنظام غذائي محدود السعرات الحرارية. وقد يكون هذا مؤثرًا في الممارسة السريرية".

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان سيُحصل على نفس الفوائد مع فترة أطول قليلاً، مما قد يجعل النظام الغذائي أكثر استدامة على المدى الطويل.