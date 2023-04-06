25 «ضيف شرف» على شاشة رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

يطل عدد كبير من النجوم على شاشة رمضان كضيوف شرف. بعضهم يطلون في أكثر من عمل، وبعضهم يكتفون بهذه الإطلالات الخفيفة، من باب إثراء الأعمال وإثبات حضورهم ضمن الموسم الرمضاني الحالي. وترصد «الاتحاد» أبرز هؤلاء النجوم ومشاركاتهم التي تترك أثراً.

«سره الباتع»

يحظى مسلسل «سره الباتع» بنصيب الأسد، من الفنانين المشاركين به كضيوف شرف، إذ يضم هالة صدقي، كريم فهمي، بيومي فؤاد، ماجد المصري، أشرف زكي، أحمد صفوت، وشريف الدسوقي، إضافة إلى الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والمذيعة بثينة كامل.

«الكبير أوي 7»

يشارك أحمد السقا كضيف شرف في مسلسل «الكبير أوي 7»، مع أحمد مكي بشخصيته الطبيعية في الإسطبل الخاص به بين خيوله، في مشهدين، وكاد يمكن أن يكون هذا هو الظهور الوحيد للسقا على شاشة رمضان لولا أنه بدأ تصوير مسلسل «حرب» من 10 حلقات يُعرض في الثلث الأخير من رمضان.

وتظهر الممثلة نور اللبنانية مع «الكبير أوي» كضيفة شرف في إحدى الحلقات، وهي الإطلالة الوحيدة لها على شاشة رمضان، بعدما تأجل تصوير عملها «ألف ليلة وليلة» الذي كان مقرراً أن تشارك به في سباق دراما الشهر الفضيل.

ويشهد الجزء السابع من «الكبير أوي» أيضاً ظهور كمال أبو رية الذي يجسد أحد مطاريد الجبل، كما انضمت عفاف مصطفى ومحمد محمود إلى قائمة ضيوف المسلسل.

«ضرب نار»

تطل سهير المرشدي كضيفة شرف في مسلسل «ضرب نار»، وتقوم فيه بدور سيدة صعيدية ووالدة أحمد العوضي، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

«الأجهر»

ومن المشاركين كضيوف شرف، خالد زكي في مسلسل «الأجهر»، ويجسد شخصية رجل أعمال يمر بالعديد من الأزمات، بجانب مشاركته بدور رئيس في بطولة مسلسل «المداح 3» مع حمادة هلال.

«بابا المجال»

تظهر سوسن بدر في مسلسل «بابا المجال» ضيفة شرف، وتؤدي دور والدة مصطفى شعبان، كما يحل صلاح عبد الله ضيف شرف في مسلسل «رشيد» بطولة ريهام عبد الغفور.

«الكتيبة 101»

يشهد مسلسل «الكتيبة 101» بطولة عمرو يوسف، مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد رجب، نور النبوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني ووفاء عامر.

«جت سليمة»

يطل أشرف عبدالباقي ضيف شرف في مسلسل «جت سليمة»، بطولة دنيا سمير غانم، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار». كما يطل أحمد فهمي في المسلسل نفسه كضيف شرف خلال حلقة واحدة.