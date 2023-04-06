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محمد الجناحي.. «ماكديت»

محمد الجناحي
7 ابريل 2023 02:36

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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قدم الممثل محمد الجناحي العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية الناجحة على مدى 4 عقود، بينها نحو 200 عمل فني، حتى أصبح خير سفير للفن الإماراتي.
شخصية «ماكديت» التي جسدها الجناحي في المسلسل الكوميدي الشهير «أشحفان»، والذي عُرض عام 1978 على تلفزيون أبوظبي، أكسبته انتشاراً كبيراً، لاسيما أنه قدم الدور بعفوية وتلقائية وانسجام كبير مع سلطان الشاعر الذي لعب دور «أشحفان القطو». ولا تزال معظم المشاهد التي جمعتهما سوياً في إطار من كوميديا الموقف، محفورة في الأذهان حتى وقتنا هذا.
قدم الجناحي العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية التي نالت صدى كبيراً خلال عرضها في مواسم درامية مختلفة، ومن أبرزها «أيام الشتات» و«شمس القوايل» و«حظ يا نصيب» و«حاير طاير» و«صقر الجبل» و«آن الأوان» و«حريم بوهلال» و«الشقيقان» و«أيام الصبر» و«أحلام السنين» و«بوناصر وعياله» و«البيوت أسرار» و«الوريث» و«سيف نشوان» و«دارت الأيام» و«بن شحتوت» و«غزو الليث»، وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل «الفطين» الذي لعب فيه دور «منصور» عام 2008.
بدأ الجناحي مسيرته الفنية في الإذاعة عام 1968، ثم انتقل إلى التلفزيون ليشارك في بطولة الكثير من الأعمال التلفزيونية، حيث شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات نشاطاً درامياً محلياً، واشترك مع الممثل والمنتج أحمد الجسمي في إنتاج بعض من المسلسلات منها «دريشة».

محمد الجناحي
الدراما التلفزيونية
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