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اكتشاف جزء من إنجيل يعود إلى القرن الثالث الميلادي

كتب قديمة في مكتبة الفاتيكان
6 ابريل 2023 23:21

اكتشف باحث في الأكاديمية النمساوية للعلوم جزءا فريدا من ترجمة للعهد الجديد في مكتبة الفاتيكان عمرها 1750 عاما.
وتشكل الصفحتان، اللتان كانتا مخبأتين في مخطوط معاد كتابته، الإصحاح الـ 12 شبه كامل من "إنجيل متى"، حسبما قال جريجوري كيسيل خبير مخطوطات العصور الوسطى اليوم الخميس.
وذكرت الأكاديمية النمساوية للعلوم أن هذه البقايا الأثرية الوحيدة المعروفة من المخطوط الرابع الذي يثبت وجود نسخة من الإنجيل باللغة السريانية القديمة ويقدم مدخلا فريدا إلى نقل نصوص الإنجيل في عهد مبكر للغاية.
واللغة السريانية هي لهجة من الآرامية ظهرت خلال القرن الأول الميلادي وانبثقت عن لهجة آرامية محلية. وتحمل أهمية في الآداب المسيحية والنصوص الدينية.
وبحسب الأكاديمية، تمت كتابة الترجمة السريانية قبل قرن على الأقل من أقدم مخطوطات يونانية باقية.

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