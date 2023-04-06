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«ترنيمة عشق» في مهرجان أبوظبي

محمود التهامي
7 ابريل 2023 02:36

أبوظبي (الاتحاد) 

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يقدم مهرجان أبوظبي في دورته العشرين، عرضين حصريين لأعمال الإنشاد الديني «ترنيمة العشق» و«بنات النجار» للشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين في مصر، في الساعة العاشرة من مساء اليوم والثلاثاء المقبل عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالمهرجان، ضمن أعمال التكليف والأمسيات الخاصة بشهر رمضان المبارك. 
وتأتي هذه الأعمال الفنية، ضمن أمسيات مهرجان أبوظبي الرمضانية، احتفاءً بشهر رمضان المبارك في أجواء روحانية مميزة، وتعكس حرص المهرجان على دعم الأعمال الفنية التي تسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب بالتعاون مع الشيخ التهامي، صاحب الثقافات الموسيقية المتعددة.

أبوظبي
مهرجان أبوظبي
الإمارات
محمود التهامي
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