إغلاق أكبر منصة لأعمال القرصنة المعلوماتية في العالم

نفذت جهات إنفاذ القانون في العديد من دول العالم عملية مشتركة شملت 17 دولة لإغلاق واحدة من أكبر منصات أعمال القرصنة عبر الإنترنت في العالم.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن منصة "جينسيس ماركت" تعرض منذ مارس 2018 البيانات الخاصة والهويات الرقمية للأشخاص الذين أصيبت أجهزة الكميبيوتر الخاصة بهم ببرامج تجسس أو تعرضت حساباتهم للاختراق والسرقة.

وقالت منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إن العملية قادها مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) والشرطة الوطنية الهولندية بالتنسيق مع يوروبول، وشملت مداهمة متزامنة ضد مستخدمي المنصة أمس مما أسفر عن القبض على 119 شخصاً وتفتيش 208 مباني.

كما أسفرت العملية التي أطلق عليها اسم "عملية وحش الكوكي" عن مصادرة 11 اسم نطاق تستخدم في دعم البنية التحتية للمنصة.

وفي وقت تنفيذ العملية كانت المنصة تعرض للبيع هويات أكثر من مليوني شخص على مستوى العالم.

ووصف وزير العدل الأميركي ماريك بي جارلاند العملية بأنها غير مسبوقة لإسقاط مكان إجرامي كبير يتيح لمجرمي الإنترنت الإضرار بالأفراد والشركات والحكومات. وأضاف: "استيلاءنا على جينسيس ماركت سيكون تحذير لكل مجرمي الإنترنت الذين يديرون أو يستخدمون هذه الأماكن: وزارة العدل وشركاؤها الدوليون ستوقف أنشطتكم غير المشروعة وستعثر عليكم وتقدمكم للعدالة".