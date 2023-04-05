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أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تتعرف على محتوى الصور

أطفال يلعبون وفي الخلفية شاعر شركة ميتا
6 ابريل 2023 01:08

نشرت شركة "ميتا" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، أداة للذكاء اصطناعي يمكنه التعرف على العناصر داخل الصور، إلى جانب مجموعة بيانات من التعليقات التوضيحية على الصور قالت إنها الأكبر من نوعها على الإطلاق.

وقال قسم الأبحاث في الشركة، في منشور على مدونة، إن نموذجها المعروف باسم (نموذج تقسيم أي شيء)، أو (إس.إيه.إم)، يمكنه تحديد العناصر الموجودة في الصور ومقاطع الفيديو حتى إذا لم يكن قد تعامل مع تلك العناصر خلال تدريبه.

وباستخدام (إس.إيه.إم)، يمكن تحديد العناصر من خلال النقر عليها أو كتابة اسمها. وفي أحد العروض التوضيحية، دفعت كتابة كلمة "قطة" الأداة إلى وضع مربعات على كل واحدة من القطط الموجودة في الصورة.

تعلن شركات التكنولوجيا الكبرى عما تحققه من طفرات في مجال الذكاء الاصطناعي منذ أن أحدث روبوت الدردشة "تشات جي.بي"، التابع لشركة "أوبن إيه.آي" المدعوم من شركة مايكروسوفت، ضجة كبيرة مما أدى إلى موجة من الاستثمارات وسباق للسيطرة على الساحة.

وقال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" إن دمج مثل هذه "الوسائل الإبداعية المساعدة" للذكاء الاصطناعي في تطبيقات "ميتا" يمثل أولوية هذا العام.

وتستخدم "ميتا" داخليا تقنية مشابهة لنموذج (إس.إيه.إم) لمهام مثل وضع علامات على الصور ومراجعة المحتوى المحظور وتحديد المنشورات التي يتم ترشيحها لمستخدمي مقعي "فيسبوك" و"انستجرام".

وقالت الشركة إن إطلاق نموذج (إس.إيه.إم) سيوسع نطاق الوصول إلى هذا النوع من التكنولوجيا.

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المصدر: رويترز
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