أنباء مطمئنة بشأن الحد الأقصى لعمر البشر

أشارت ورقة بحثية حديثة إلى أن البشر لم يصلوا بعد إلى الحد الأقصى لسنهم وأنه قد لا يكون هناك حتى حد لأعمارهم. في الورقة، التي نشرت في مجلة PLOS ONE تحت عنوان "تأجيل الوفيات والضغط على الأعمار الأكبر في الأفواج البشرية"، استخدم الباحثون النمذجة الرياضية لاتجاهات طول العمر، دون الإشارة إلى أي علم بيولوجي أو اجتماعي أو طبي لاستقراء طول عمر الإنسان في المستقبل. بقي الرقم القياسي الحالي لطول عمر الإنسان، وهو 122 عاما، دون تغيير منذ عام 1997. ويرجح أن جين كالمينت، وهي امرأة فرنسية ثرية، تحمل الرقم القياسي لأطول عمر تم التحقق منه في العالم. في حين أنه من المذهل الوصول إلى هذا العمر، فقد كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن احتمال وصول شخص ما إلى هذا العمر أمر بعيد. في الوقت الحالي، هناك ثمانية أشخاص فوق سن 114 على هذا الكوكب، جميعهم من النساء، وأكبرهم تبلغ من العمر 116. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن المؤلف الرئيسي للدراسة، ديفيد مكارثي، من كلية "تيري" للأعمال بجامعة جورجيا الأميركية يصف نفسه بأنه خبير في السياسة. تُستخدم النماذج الرياضية، بشكل شائع، لتحديد أهداف المعاشات التقاعدية وأقساط التأمين على الحياة، كما أن التنبؤ بالأعمار التي سيعيشها الناس له تاريخ طويل في عالم المال. بالنسبة لمعظم هذا التاريخ، اعتُمد على قانون رياضي من القرن التاسع عشر يتمتع بدقة معقولة.

- قانون جومبيرتز هذا القانون المستخدم في الدراسة الحالية هو عبارة عن معادلة رياضية عمرها 202 عام لنمذجة معدلات الوفيات. ينص القانون على أن معدلات الوفيات تزداد أضعافا مضاعفة مع تقدم العمر، مما يعني أن خطر الوفاة يزداد بمقدار كل عقد تقريبًا بعد سن الخمسين. تمت تسمية "قانون جومبيرتز" على اسم بنيامين جومبيرتز، عالم الرياضيات البريطاني الذي اقترح القانون. كان جومبيرتز نفسه يعتقد فقط أن نموذجه كان موثوقًا به حتى سن 85 لكنه توفي عن عمر يناهز 86 عامًا. ومع ذلك، في سن 86، كان جومبيرتز أكبر بتسع سنوات من العمر المتوقع للرجل المولود في الولايات المتحدة اليوم. تمتنع الورقة البحثية الجديدة عن إشراك علم الأحياء في توقع الحد الأقصى للعمر. ومع ذلك، فإنها تستنتج، باستخدام الرياضيات وحدها، أن المجموعات المولودة بعد عام 1950 يجب أن تكون أول من يعاني من تأجيل كبير في التقدم التاريخي للوفيات. من خلال حساب معدل مخاطر وفيات ثابت لكل عام بعد ذلك، تتنبأ الدراسة بمستقبل سيتم فيه كسر سجلات طول العمر بشكل شائع بعد عام 2073، مع بعض الرسوم البيانية للتنبؤ التي تصل إلى 140 عاما. لكن القدرة على الوصول إلى هذا العمر المديد ستتطلب أكثر بكثير من مجرد فرصة إحصائية. ستتطلب فهماً أعمق بكثير للوظيفة الخلوية وإصلاح الحمض النووي وتخفيف السرطان وتجديد الأنسجة. كما يحتمل أن يتطلب الأمر تعديلات جينية للتخصيب المسبق بمساعدة المختبر لتزويد الجسم بجينوم يمكنه تحمل 140 عامًا من التكاثر الخلوي من دون طفرات أو شيخوخة مدمرة. وهذا الجيل، إلى جانب المعرفة المطلوبة، لم يولد بعد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي