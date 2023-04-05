مهرجان للياقة في حديقة الجاهلي

العين (الاتحاد)

افتتح الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، مهرجان اللياقة البدنية في حديقة الجاهلي، ضمن حملة إنقاص الوزن خلال شهر رمضان، والذي تنظمه مستشفى الإمارات الدولي للموسم الثالث، ويستمر حتى 20 أبريل الجاري، ويشمل جلسات رياضية لنحو 300 مشارك من مختلف الأعمار في منطقة العين.

وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، في كلمته خلال حفل افتتاح المهرجان، أهمية الحدث في التدريب الجماعي لجهة ممارسة التمارين الرياضية، مشيراً إلى أن التدريبات اليومية على مدى أسبوعين في شهر رمضان، إلى جانب النصائح الإرشادية والمحاضرات التوعوية، تشكل حالة صحية وثقافية لتحقيق أهداف اللياقة البدنية من أجل تخفيف الوزن، وخفض خطر الإصابة ببعض الأمراض وبالتالي المحافظة على الصحة العامة.