أصحاب الهمم يصممون بطاقات «العيدية»

أبوظبي (الاتحاد)

أتاح مركز راشد لأصحاب الهمم لمجموعة من طلابه الموهوبين، الفرصة لابتكار وتصميم بطاقات هدايا إلكترونية، يقدمها أحد مواقع التسوق الرقمي الكبرى للعملاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتجسد بطاقات هدايا العيد الإلكترونية التقليد المتبع في المجتمع المعروف باسم «العيدية»، وهي العادة الشعبية المتعارف عليها لتبادل الهدايا في العيد بين أفراد العائلة والأصدقاء، وأبدعت زينب شودري نافيد، التصميم الأول، المستوحى من تقاليد ومظاهر الاحتفال بالعيد مع استخدام اللون الأصفر المفضل لديها، وقدمت قطعة فنية نابضة بالحياة.. فيما تعاون مجموعة من طلاب المركز في ابتكار التصميم الثاني.