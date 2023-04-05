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أصحاب الهمم يصممون بطاقات «العيدية»

أصحاب الهمم يصممون بطاقات «العيدية»
6 ابريل 2023 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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أتاح مركز راشد لأصحاب الهمم لمجموعة من طلابه الموهوبين، الفرصة لابتكار وتصميم بطاقات هدايا إلكترونية، يقدمها أحد مواقع التسوق الرقمي الكبرى للعملاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتجسد بطاقات هدايا العيد الإلكترونية التقليد المتبع في المجتمع المعروف باسم «العيدية»، وهي العادة الشعبية المتعارف عليها لتبادل الهدايا في العيد بين أفراد العائلة والأصدقاء، وأبدعت زينب شودري نافيد، التصميم الأول، المستوحى من تقاليد ومظاهر الاحتفال بالعيد مع استخدام اللون الأصفر المفضل لديها، وقدمت قطعة فنية نابضة بالحياة.. فيما تعاون مجموعة من طلاب المركز في ابتكار التصميم الثاني.

العيدية
الإمارات
أصحاب الهمم
مركز راشد لأصحاب الهمم
عيد الفطر
هدايا العيد
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