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سوق المشرف.. صفحة من تراث رمضان

سوق المشرف.. صفحة من تراث رمضان
6 ابريل 2023 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

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وجد سوق المشرف الرمضاني الذي تنظمه بلدية مدينة أبوظبي، تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، وحقق معدلات إقبال قوية، نظراً لتنوع المعروضات والأجواء الرمضانية التراثية التي تميزه.
ودعت البلدية سكان العاصمة لارتياد السوق الذي يفتح أبوابه يومياً حتى 14 أبريل الجاري، من الثامنة مساءً وحتى الواحدة صباحاً، ويأتي هذا السوق ضمن مبادرات البلدية الهادفة إلى إسعاد المجتمع وإيجاد وجهات ترفيهية مجتمعية، وتوفير بيئة ترفيهية تسويقية آمنة وصحية.. وتعكس الفعالية حرص البلدية على تنويع الفعاليات المجتمعية، ورفع نسبة رضا أفراد المجتمع عن خدماتها، وتعزز هوية التراث الإماراتي الأصيل.

رمضان
أبوظبي
شهر رمضان
الإمارات
المشرف
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