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طهي وموسيقى في «رمضان حفيت»

جبل حفيت
6 ابريل 2023 02:18

العين (الاتحاد)

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في أجواء العين الساحرة، وفي بيئة تراثية فريدة، تفوح منها رائحة العراقة، وتطل من بين ثناياها ملامح التقاليد الإماراتية الأصيلة، تفتح حديقة المبزرة الخضراء عند سفح جبل حفيت، ذراعيها لمحبي السهر لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء ضمن أمسيات الشهر الفضيل. ويميز الفعالية، المستمرة على مدار 3 أسابيع، برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية، وتجارب التسوق والطهي والعروض الموسيقية الحية. ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة حصرية لتناول الإفطار أو السحور في «جلسة رمضان» فوق منصة مرتفعة تتيح إطلالة خلابة على الجبل والمدينة والمساحات الخضراء.

جبل حفيت
الإمارات
العين
رمضان
شهر رمضان
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