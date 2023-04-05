«فنطاس».. كوميديا الموقف

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

كوكبة من نجوم الكوميديا في الإمارات والخليج والوطن العربي، اجتمعوا في مسلسل «فنطاس»، الذي يُعرض على «قناة أبوظبي»، وينافس بقوة في «الماراثون الرمضاني»، بين الأعمال الكوميدية الزاخرة. ويشارك في بطولته من الكويت طارق العلي، ومن الإمارات ميثاء محمد، ومن مصر مدحت تيخا، ومن البحرين خليل الرميثي، ومن العراق ميس كمر، مستعرضين العديد من القضايا الاجتماعية في قالب من كوميديا الموقف.

تولى تأليف العمل ورشة كتابة تضم الكاتب عيسى العلوي وأحمد فارس وعبدالله بالعيس، وهو من إخراج محمود الدوايمة، وتدور أحداثه حول «فنطاس» الذي يجسد دوره طارق العلي، الذي تعاني أسرته بخله الشديد، وتسعى لتغيير أسلوبه دون جدوى، ولكن وقوع ما لم يكن في الحسبان يدفع بـ«فنطاس» لتحديد سلوكياته وحل أزماته بطريقة جديدة ترضي الجميع.

كوميديا راقية

العلي الذي قدم في رمضان الماضي المسلسل الكوميدي «حريم طارق»، أكد أنه يعشق هذا النوع من المسلسلات خصوصاً في السباق الدرامي الرمضاني، الذي يتناول بعض الإسقاطات بشكل كوميدي راقٍ وهادف، لافتاً إلى أنه تشرف بتعاونه الثاني مع المخرج محمود الدوايمة الذي حقق معه نجاحاً في «حريم طارق»، منوهاً بأنه سعيد بتجسيد شخصية «فنطاس» الرجل الحريص من الناحية المادية، الذي يدخل في العديد من المواقف المضحكة بسبب بخله مع نسيبه «منصور»، الذي يجسده خليل الرميثي وأخته «إيمان» والتي تمثل الدور ميثاء محمد، إضافة إلى مشاركة مدحت تيخا وأمير مطر في مواقف كوميدية عدة.

من واقع الحياة

من جهته، عبر الممثل خليل الرميثي عن فخره بأن يشارك في بطولة هذا المسلسل، الذي يجمع نخبة من أبرز ممثلي الكوميديا في الوطن العربي، والذين تعاونوا معاً لإظهار عمل مختلف ومميز، يسعد به الجمهور في رمضان، ويقدم قصصاً اجتماعية ومواقف إنسانية من واقع الحياة، والتي يمر بها الإنسان.

ظاهرة صحية

وحول مشاركة أكثر من ممثل كوميدي في عمل واحد، أوضح الرميثي أن الأعمال المشتركة «ظاهرة صحية» في الدراما، وقال: عندما يكون في العمل هذا التنوع من الفنانين وكل واحد منهم له جمهوره في بلده، فهذا يحمل صناع العمل مسؤولية تقديم مسلسل متكامل، ومن ناحية أخرى تصنع هذه الأعمال حالة من الثراء الدرامي في القصص والشخوص المقدمة، وتظهر أيضاً حالة من المنافسة الشريفة بين الأبطال في تقديم عمل بمستوى فني عالٍ، مصرحاً بأنه تشرف بخوض هذه التجربة مع الممثل المميز طارق العلي، الذي لديه مدرسة كوميدية خاصة به، والذي تشارك معه في معظم مشاهد المسلسل، لاسيما أنه يجسد شخصية «منصور» نسيب «فنطاس»، الذي يقوم العلي بدوره، وتحدث بينهما مقالب ومواقف كوميدية خصوصاً أنه كل يوم لديهما أحد المشاريع الجديدة.

رسم البسمة

أعرب طارق العلي عن سعادته بأن يطل في رمضان هذا العام، بمسلسل «فنطاس»، وقال: أكثر ما يميز العمل أنه مسلسل معاصر، تشارك فيه توليفة غنية من محترفي الدراما، وخصوصاً الكوميدية من مختلف أنحاء الوطن العربي، لتقديم وجبة كوميدية ترسم البسمة على وجوه المشاهدين بعد الإفطار.

نص ثري

صرحت الممثلة ميثاء محمد بأنها تفخر بأن تشارك مجموعة من نجوم الكوميديا في مسلسل «فنطاس». وذكرت أنها سبق وقدمت مع الممثل طارق العلي أكثر من عمل درامي، كان آخرها مسلسل «حريم طارق» الذي عُرض في رمضان الماضي، موضحة أنها تجسد شخصية أخت «فنطاس» التي تعيش معه في البيت، وهي زوجة «منصور» الذي يؤديه خليل الرميثي. ولفتت إلى أن أكثر ما يميز العمل هو النص الثري الذي أسهم في تنوع الأحداث والأفكار في الحلقات.