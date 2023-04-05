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غرق 5 أطفال بخزان مياه في الهند

تعبيرية
5 ابريل 2023 17:08

أفادت قناة (إن.دي.تي.في) الإخبارية أن خمسة أطفال غرقوا، اليوم الأربعاء، في خزان مياه في تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو في جنوب الهند، في ثاني حادث مميت في معبد هندي في غضون أيام.

ونقل تقرير القناة عن الشرطة المحلية قولها إنه يجري التحقيق في الحادث الذي وقع أثناء ممارسة طقوس، وأضافت أنه عُثر على جثث الضحايا الخمس.

ولم تتوفر أي تفاصيل عن طبيعة الطقوس.

ويوم الخميس الماضي، لقي ما لا يقل عن 35 شخصاً مصرعهم وأصيب 16 آخرون عندما انهار سقف داخل معبد في ولاية ماديا براديش بوسط البلاد.

 

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المصدر: وكالات
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