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دنيا

«آبل» تستعد للالتحاق بسباق «الميتافيرس»

أرشيفية
5 ابريل 2023 16:46

يُتوقع أن تكشف شركة «آبل» في يونيو المقبل النقاب عن خوذة للواقع «المختلط»، أي المعزز والافتراضي في آن واحد، وهي خطوة كانت متوقعة منذ سنوات، لكنها تأتي في وقت تراجعَت حماسة المستثمرين والمستهلكين لعالم «ميتافيرس» الافتراضي الموازي عما كانت عليه عليه العام المنصرم.

وأعادت مقابلة مع رئيس المجموعة الأميركية العملاقة تيم كوك مع مجلة «جي كيو»، إطلاق الشائعة في هذا الشأن قبل أيام.

ومن دون إعطاء معلومة ملموسة، أشاد كوك بمزايا الواقع المعزز الذي يتيح «إضافة عناصر من العالم الرقمي على العالم الحقيقي» من أجل «تحسين التواصل بين الناس والاتصال مع الآخرين».

وأضاف «الأمر يتعلق بفكرة وجود هذه البيئة القابلة للتحسين أكثر من مجرد الاكتفاء بالعالم الرقمي».

ويتوقع مراقبون ومحللون كثر تقديم «آبل» خوذة للواقعين المعزز والافتراضي في يونيو خلال المؤتمر الذي تقيمه المجموعة الأميركية سنوياً للمطورين.

وبحسب تكهنات دانيال آيفز من شركة «ويدبوش سيكيوريتيز»، فإن «آبل» ستطرح «نظارات» من هذا النوع بسعر يقرب من 2500 دولار.

ومن شأن هذا الإطلاق في حال حصل أن يسمح لـ«آبل» بتعزيز منظومتها من المنتجات والخدمات، وفق المحلل.

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