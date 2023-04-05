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مزاد على مجموعة أعمال فنية يملكها الممثل الفرنسي آلان ديلون

مزاد على مجموعة أعمال فنية يملكها الممثل الفرنسي آلان ديلون
5 ابريل 2023 15:33

 تُعرض المجموعة الفنية المملوكة للممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون والمؤلفة من 81 عملاً، في مدن عدة بينها نيويورك وجنيف، قبل طرحها للبيع في مزاد في 22 يونيو، على ما أعلنت دار «بومانس كورنيت دو سان سير» للمزادات في باريس.

هذه المجموعة المقدرة قيمتها بمبلغ يراوح بين أربعة ملايين يورو وخمسة ملايين، تضم لوحات ومنحوتات وأيضاً رسومات من عصر النهضة الإيطالية، بينها عمل لفيرونيزي. وستُقدّم هذه الأعمال خلال معرض جوال بين مايو ويونيو يشمل نيويورك وهونغ كونغ وجنيف ولندن وباريس.

وقال آلان ديلون البالغ 87 عاماً في تصريحات أوردها كتيّب المزاد: «لقد اشتريت أول رسم لي سنة 1964 تحديداً، في لندن. على مر السنين، استحوذت على رسومات ولوحات ومنحوتات استثارت عاطفتي ونجحت في محاكاتي وأحياناً في مواساتي. هذه الأعمال رافقتني لسنوات طويلة وشكّلت جزءاً من حياتي».

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ومن بين القطع الرئيسية التي تلخص «60 عاماً من الشغف»، لوحة زيتية لراول دوفي بعنوان «شاطئ سانت أدريس، 1906»، تُقدّر قيمتها بما بين 600 ألف يورو و800 ألف، ولوحة لأوجين دولاكروا عائدة لعام 1825 بعنوان «جواد عربي مربوط بالوتد» (400 ألف يورو إلى 600 ألف)، وفق ما أوضح مفوض المزاد ارنو كورنيت دو سان سير خلال تقديم المزاد.

وأشار المفوض إلى أن آلان ديلون كان «هاوي جمع عملاقاً مع نظرة فطرية وغريزية»، كما كان «من أكبر شراة الرسوم في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، حين لم يكن ذلك رائجاً».

عام 2007، وزّع آلان ديلون أعمالاً معاصرة، موضحاً لصحيفة «لوموند» أنه «يفضل حل المسألة فوراً» لأنه «يكره» عمليات بيع الأعمال بعد وفاة مالكيها.

المصدر: آ ف ب
مزاد علني
فرنسا
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