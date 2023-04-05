الخميس 6 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ماسك يختار كلب "دوجكوين" شعاراً جديداً لتويتر

ماسك يختار كلب "دوجكوين" شعاراً جديداً لتويتر
5 ابريل 2023 12:21

ارتفع سعر "دوجكوين" الثلاثاء بعد أن اختار مالك تويتر إيلون ماسك شكل كلب شبيه برمز هذه العملة المشفرة ليكون الشعار الجديد للشبكة الاجتماعية، بعدما واجه الملياردير دعاوى قضائية بسبب الترويج لهذا المنتج الرقمي.

وأدى القرار الذي اتخذه إيلون ماسك بتغيير الطائر الأزرق، شعار الشبكة منذ تأسيسها عام 2006، سواء كان ذلك دائماً أو مزحة لن تعمّر طويلاً، إلى ارتفاع سعر عملة "دوجكوين" (Dogecoin) بنسبة 21%، إلى ما يقرب من 10 سنتات، بحسب "كوين ماركت كاب".

 

ولطالما استخدم رئيس شركة تيسلا الذي اشترى تويتر في أكتوبر الماضي، المنصة للترويج الذاتي ولنشر محتويات ساخرة، أحياناً لصالح "دوجكوين"، وهي عملة مشفرة شديدة التقلب أُطلقت في الأصل على سبيل المزاح.

وأشار الملياردير في الماضي إلى أنّ جزءاً من ثروته يتشكّل من البتكوين. كذلك، طرح فكرة استخدام "دوجكوين" للمدفوعات عبر الإنترنت، ما أثار تكهنات حول رؤيته لجعل تويتر منصة متعددة الوظائف، على غرار "ويتشات" الصينية التي تقدّم خدمات مختلفة.


ودفع تغيير شعار تويتر بمستخدمين كثر إلى نشر رسائل استخدموا فيها شعار الكلب، خصوصاً من إيلون ماسك نفسه.

 


فقد نشر ماسك لمتابعيه البالغ عددهم 133 مليوناً، محادثة مع مستخدم حصلت العام الماضي، وعد فيها بشراء تويتر واتخاذ الكلب من نوع "شيبا إينو" شعاراً لها.

 

وكانت عملة "دوجكوين" أُطلقت عام 2013، في مبادرة رمت حينها للسخرية من ظاهرتين على الإنترنت: العملات المشفرة، التي تضاعفت في أعقاب الطفرة في البتكوين، والتركيبات الكثيرة التي استُخدمت فيها عبر الشبكة صورة الكلب من فصيلة "شيبا إينو".
وبدعم من موجة شراء جنونية بفعل ارتفاع غير متوقع في القيمة بداية عام 2021، إضافة إلى رسائل إيلون ماسك الإيجابية المتعددة على تويتر، ارتفع سعر الـ"دوجكوين" إلى أكثر من 70 سنتاً في مايو 2021.

أخبار ذات صلة
«تويتر» تنشر أجزاء من خوارزميتها لاختيار التغريدات
ماسك يحذّر من «انهيار» شبكات التواصل الاجتماعي
المصدر: وكالات
تويتر
إيلون ماسك
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
عربي ودولي
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
اليوم 02:35
أرشيفية
عربي ودولي
انتشال 5 آلاف جثة من ضحايا «داعش» منذ تحرير الموصل
اليوم 02:35
سفينة تخزين الغاز في حقل قبالة سواحل لبنان (أرشيفية)
عربي ودولي
«الثروات الطبيعية».. أحدث ضحايا الأزمات في لبنان
اليوم 02:35
مولود تشاووش أوغلو
عربي ودولي
تركيا تدعو وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لزيارتها
اليوم 02:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©