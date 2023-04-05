ناشيونال جيوغرافيك العربية تلقي الضوء على الانفجار الديموغرافي
ناشيونال جيوغرافيك العربية تلقي الضوء على الانفجار الديموغرافي
5 ابريل 2023 10:55
أصدرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عددها الجديد لشهر أبريل 2023، والذي يلقي الضوء على الانفجار الديموغرافي مع تخطّي عدد سكان الأرض 8 مليارات نسمة نتيجة انخفاض معدل وفيات الأطفال، إلى جانب ارتفاع متوسط أمد العمر المتوقع على مر الخمسين عاماً الماضية؛ في مواضيع "تزايد في نيجيريا" و"تناقص في الصين"، فضلاً عن التقلبات الزمنية لمنظومة الطبيعة، والحشرات الشبيهة بالفراشات من خلال موضوعَي "اختلال ساعة الطبيعة" و"عثّات عربية".
تُطلع المجلة قراءها في موضوع "تزايد في نيجيريا" على النمو السكاني الآخذ بالارتفاع في نيجيريا، والتي تُعد أكثر الدول الإفريقية سكاناً بواقع 244 مليون نسمة، حيث من المتوقع أن تحتل المرتبة الثالثة من ناحية عدد السكان على مستوى العالم. إلا أن التحدي الذي يواجه هذا النمو السكاني الهائل يتمثل في ندرة الغذاء نتيجة تدني مستوى أداء القطاع الزراعي وقلة فرص العمل المتاحة نسبةً إلى الأعداد المتنامية للباحثين عن العمل.
ومن الناحية الأخرى، تشهد الصين تراجعاً في تعداد سكانها بفعل الانخفاض الكبير في عدد الولادات الناجم عن تبعات سياسة الطفل الواحد؛ حيث تكشف المجلة في موضوع "تناقص في الصين" عن معضلة ديموغرافية تحدث في هذه الجمهورية نتيجة توسع شريحة كبار السن مقارنة بفئة الفاعلين والقادرين على العمل والتي أخذت بالتناقص منذ عقد من الزمن.
أما موضوع "اختلال ساعة الطبيعة" فيتناول مشكلة ارتفاع درجات حرارة الكوكب واضطرابات الساعة البيولوجية للمنظومة البيئية، والتي أضحت تُحدث تقلبات في أوقات المواسم بحلولها في زمن أَبكر من موعدها أو تأخرها. وتلقي المجلة الضوء في هذا الموضوع على كيفية تفاعل النبات والحيوان مع هذه التغييرات غير المسبوقة وتداعياتها على البشر.
ويتعرف قرّاء المجلة في عدد شهر أبريل، ضمن موضوع "عثّات عربية"، إلى حشرات شبيهة بالفراشات تدور حول مصابيح الإضاءة في كل مكان، وتملأ الطبيعة بأنواعها التي تقدر بـ 160 ألف نوع متفرد بأشكال وألوان فاتنة، حيث تروي المجلة قصتها من مرحلة اليرقة إلى البلوغ.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن "أبوظبي للإعلام" بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية "ناشيونال جيوغرافيك" التي تأسست في عام 1888.