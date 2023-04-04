الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مدفع رمضان في أبوظبي.. تاريخ وموروث وبهجة

مدفع رمضان في أبوظبي.. تاريخ وموروث وبهجة
5 ابريل 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الاتحاد الخيرية" توزع كوبونات المير الرمضاني
«الشارقة للعمل التطوعي» تطلق مسابقة رمضانية

ينطلق مدفع إفطار شهر رمضان المبارك في عددٍ من المواقع في أبوظبي إحياء لتقليد متوارث، وحفاظاً على العادات والتقاليد والتمسك بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه، ويحرص الكثيرون على حضور انطلاق مدفع رمضان في جامع الشيخ زايد الكبير، وأداء صلاة المغرب في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، كما يعد مدفع رمضان في قصر الحصن أحد الرموز الرمضانية المهمة في العاصمة، حيث يمثل قصر الحصن خصوصية محلية تاريخه تمتد منذ القرن الـ 18، بينما يرتبط مدفع الإفطار في حديقة «أم الإمارات» ببهجة الأطفال، وتجمع العائلات.
تصوير: (عادل النعيمي - مصطفى رضا)

رمضان
أبوظبي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
الاقتصادي
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
اليوم 14:17
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
الاقتصادي
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
اليوم 14:14
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
اليوم 14:10
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
الاقتصادي
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
اليوم 14:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©