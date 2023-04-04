مدفع رمضان في أبوظبي.. تاريخ وموروث وبهجة

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق مدفع إفطار شهر رمضان المبارك في عددٍ من المواقع في أبوظبي إحياء لتقليد متوارث، وحفاظاً على العادات والتقاليد والتمسك بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه، ويحرص الكثيرون على حضور انطلاق مدفع رمضان في جامع الشيخ زايد الكبير، وأداء صلاة المغرب في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، كما يعد مدفع رمضان في قصر الحصن أحد الرموز الرمضانية المهمة في العاصمة، حيث يمثل قصر الحصن خصوصية محلية تاريخه تمتد منذ القرن الـ 18، بينما يرتبط مدفع الإفطار في حديقة «أم الإمارات» ببهجة الأطفال، وتجمع العائلات.

تصوير: (عادل النعيمي - مصطفى رضا)