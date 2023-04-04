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«هيب هوب» في «بريد أبوظبي» 26 أبريل

«هيب هوب» في «بريد أبوظبي» 26 أبريل
5 ابريل 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد) 

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تحيي كوكبة من ألمع نجوم «الهيب هوب» والموسيقى الإلكترونية حفلات «بريد أبوظبي»، مهرجان الثقافة المعاصرة الأول في المنطقة الذي يُقام خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل في جزيرة ياس، مسلطاً الضوء على أثر الثقافة الحضرية المعاصرة على الموسيقى والأزياء والرياضة والفن من خلال استعراض أحدث الأزياء والمأكولات الشعبية والفنون الإبداعية ومسابقات كرة السلة والحفلات الموسيقية العالمية، ويبدأ الحدث مع دي جي جازي جيف، منسق الموسيقى والمنتج ورائد الأعمال الحائز على جائزة «جرامي»، وتُطلق صالية، المنسقة ومنتجة الموسيقى الإلكترونية البريطانية من أصول لبنانية، الأمسية بأعمالها التي تمزج بين النغمات دون آلات، والإيقاعات البريطانية، والكلاسيكيات العربية، والموسيقى الإلكترونية.

بريد أبوظبي
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