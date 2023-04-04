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4000 وجبة إفطار صائم للعمال في أم القيوين

4000 وجبة إفطار صائم للعمال في أم القيوين
5 ابريل 2023 01:45

سعيد أحمد (أم القيوين)

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تقدم مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، 4000 وجبة إفطار صائم يومياً على العمال في مختلف مناطق الإمارة. وقال راشد حمد الحمر، مدير عام المؤسسة، إن المشروع حدد أماكن توزيع الوجبات، ووفر سيارات مجهزة لنقلها بشكل صحي، وتم تقديم 1000 سلة غذائية تتضمن 10 سلع رئيسة، بالإضافة إلى توزيع بطاقات المير الرمضاني على 1000 أسرة مواطنة ومقيمة في أم القيوين، والتي تسمح لمستفيديها بحرية شراء المواد الغذائية حسب احتياج الأسرة، وتعد صالحة للشراء في شهر رمضان الفضيل.

أم القيوين
مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية
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