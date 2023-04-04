هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أصدر مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات كتاب «العين.. مدينة التاريخ والحضارة» للكاتبة شمسة حمد العبد الظاهري، التي استعرضت خلاله التسمية والشهرة والمواقع الأثرية ومتاحف العين الوطنية والحياة الاقتصادية لسكان مدينة العين وقصة الأفلاج، وأهم المواقع التراثية الزراعية والمعارض والأسواق القديمة، وكيف أسس مصنع إسمنت العين نهضة صناعية شملت المنطقة، ويتناول الكتاب الحياة الاجتماعية التي عاشها السكان، وكيف كان ينتقل أبناء الساحل إلى العين من حر الطقس في الصيف، كما يتناول ذكريات الدكتور ثابت وزوجته الدكتورة مليحة، وتقديمهما العلاج لسكان العين. وعلى المستوى الثقافي، استعرض الكتاب أهم شعراء كانت لهم بصمة في الشعر النبطي في الدولة، ولا يغفل الكتاب حب (العيناوي)، وهو فريق نادي العين الرياضي الذي سكن في قلوب سكانها من أبناء الجالية العربية، وجاء الباب الأخير بعنوان (العين في الكتابات الأدبية)، جسّد فيه الكُتاب مشاعرهم تجاه جبل حفيت والحالة التي يمتلكها الجبل عند سكان العين.