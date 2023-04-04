فتحية النظاري.. متطوِّعة منذ 4 عقود

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

فتحية النظاري، أول متطوعة في «الهلال الأحمر» الإماراتي، حسب موسوعة المرأة الإماراتية، حققت أكثر من 70 ألف ساعة تطوعية منذ انخراطها في العمل الاجتماعي. شاركت في مختلف الفعاليات داخل الدولة وخارجها، وتعتبر التطوع من أهم القيم الإنسانية، وقد نقلت شغفه إلى أبنائها وأحفادها. هي قدوة لمجتمعها وبنات وطنها وضربت مثالاً في التضحية، لا سيما أن ظروف الحياة جعلتها من أمهر النساء في التعامل مع أطفال التوحد، حيث توفيت زوجة ابنها وتركت 4 أبناء، بينهم طفل مصاب باضطراب التوحد، فطرقت الجدة باب العلم والتدريب لتحسن التعامل مع حفيدها، حتى حصلت على «دبلوم التربية الخاصة» من جامعة عجمان، وقادت حفيدها إلى طريق التميز.

25 عاماً

بدأت فتحية النظاري رحلتها في سبعينيات القرن الماضي، متخذة من التطوع أسلوب حياة لتحقيق السعادة للمجتمع، ولها العديد من أنشطة العمل الإنساني في الداخل والخارج، وحصلت على العديد من الميداليات وشهادات التقدير. عملت مديرة فرع البطين بجمعية النهضة الظبيانية منذ تأسيسها عام 1973 ولمدة 25 عاماً، وشاركت في مختلف الأعمال الإنسانية التطوعية الدولية لخدمة الفئات الهشة، وزيارة مناطق الكوارث والزلازل والمجاعات.

قدوة وقيمة

قالت النظاري الحائزة جوائز عدة، ومنها جائزة أوائل الإمارات كأول متطوعة بالدولة، إن التطوع أحد القيم الإنسانية التي أوصى بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيرة إلى أنها مارست التطوع منذ أكثر من 4 عقود، وحققت آلاف الساعات التطوعية، وعززت هذه القيمة لدى أبنائها لتشمل أسرتها بأكملها، حيث يُعتبر حفيدها (6 أعوام)، أصغر متطوعي الأسرة، ويشارك إخوته في مختلف أعمال التطوع.

«جسور الخير»

غرست النظاري قيم التطوع في نفوس أبنائها وأحفادها، حيث تبادر إلى دعم العمل التطوعي وتعزز قيمته في المجتمع، كان آخرها المشاركة مع أبنائها وأحفادها في حملة «جسور الخير» التي نظمها «الهلال الأحمر» الإماراتي لدعم المحتاجين والمتضررين من الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا، موضحة أن أعمال الخير هي الهواء الذي تتنفسه، حيث لا تتخلف عن أي مشاركة داخل الدولة وخارجها. وهذا الشغف دفع أبناءها وأحفادها للمشاركة إلى جانبها في مختلف الفعاليات، بكل حب، وبدورهم ينقلون هذا الشغف إلى أصدقائهم وزملائهم، ما وسع من دائرة التطوع وحب العمل الخيري في بيئتهم. وتعتبر النظاري أن التطوع رسالة إنسانية لدولة الإمارات المعطاءة على مستوى العالم، وهي تشعر بفخر كبير عندما يتحدث العالم عن الإمارات.

شغف وتميز

أوضحت فتحية النظاري أن حرص أبنائها وأحفادها على مساعدة المحتاجين وحبهم لمد يد العون إلى المتضررين، كان العامل الرئيس لحضورهم في الحملات التي ينظمها «الهلال الأحمر» الإماراتي، موضحة أن التطوع يجمع الأسرة على نهج واحد، ما زاد من لحمتهم، وعزز قدراتهم الفكرية والإنسانية. وترى أن التطوع أكبر مدرب للأطفال على الانضباط والعطاء، ما جعل تربيتهم يسيرة وعميقة في الوقت نفسه، إضافة إلى تميزهم في المجال الأكاديمي والمجتمعي أيضاً، لافتة إلى أن انخراط الأبناء منذ صغرهم في جمعية الإمارات للكشافة و«الهلال الطلابي»، يجعلهم يتحملون المسؤولية مبكراً ويختارون تخصصاتهم بناء على شغفهم بالتطوع وخدمة الإنسانية.