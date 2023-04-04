7 مشاهير.. «سنة أولى» تمثيل

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد الدراما الرمضانية هذا العام ظاهرة جديدة بمشاركة عدد من المشاهير من مختلف المجالات، في التمثيل للمرة الأولى في أكثر من مسلسل، بينهم من يظهر بشخصيته الحقيقية، ومنهم من يظهر بشخصيات درامية من خلال الأحداث.

شمس

الفنانة الكويتية شمس، التي أصدرت عشرات الألبومات والكليبات الغنائية، وقامت بغناء تترات عدد من المسلسلات الخليجية، تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل «سره الباتع». وقالت إنها تنتظر ردود الفعل حول دورها لترى إذا كانت ستكرر تجربة التمثيل أم لا.

عنبة وبندق

يؤدي فنانا المهرجانات مصطفى عنبة وحودة بندق شارات المقدمة والنهاية لمسلسلي «بابا المجال» لمصطفى شعبان، و«1000 حمد الله ع السلامة» ليسرا، ويشاركان بالتمثيل للمرة الأولى. ويقدم عنبة مع يسرا شخصية محورية في الأحداث، أما بندق فيشارك بالتمثيل مع شعبان ويقدم عدداً من الأغنيات المنفردة والجماعية.

ياسين التهامي

المنشد الشهير ياسين التهامي، يظهر بالصوت والصورة لأول مرة في مسلسل «سِتّهم» مع روجينا وإياد نصار، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، حيث تم تصوير العديد من مشاهد العمل بين منزله والأراضي الزراعية في قريته بمحافظة أسيوط في صعيد مصر. ويشارك التهامي بشخصيته الحقيقية كمنشد ديني يرتبط به أبطال المسلسل روحياً، ويتابعونه في الليالي والحفلات التي يحييها في الموالد.

هشام الجخ

يشارك الشاعر هشام الجخ في «سره الباتع»، ويجسد فيه شخصية إمام مسجد بإحدى القرى ويشارك مع الفلاحين في المقاومة ضد الحملة الفرنسية على مصر، وأعرب الجخ عن سعادته بالمشاركة في التمثيل للمرة الأولى ويعتبر العمل بمثابة توثيق لجزء من تاريخ الشعب المصري وكفاحه العظيم.

رانيا التومي

بالرغم من مشاركة مذيعة النشرة الجوية التونسية رانيا التومي بالتمثيل في عدد من الأعمال من قبل، فهي تخوض تجربة التمثيل في مصر للمرة الأولى. وتشارك في «سره الباتع» مع أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي وهالة صدقي، إخراج خالد يوسف، وتعتبر مشاركتها فيه مسؤولية، خصوصاً وأن مساحة دورها كبيرة ومؤثرة في الأحداث، حيث تقوم بدور فرنسية تعيش في مصر.

إبراهيم عبدالفتاح

الشاعر إبراهيم عبدالفتاح الذي كتب كلمات المقدمة والنهاية للعديد من المسلسلات الشهيرة، لا يقتصر حضوره على الشعر في دراما رمضان، بل يشارك بالتمثيل في مسلسلي «سره الباتع» و«جميلة» مع ريهام حجاج وعبير صبري وهاني عادل.

مشاهير آخرون

يذكر أن عدداً من مشاهير الشعر والأدب والإعلام كانوا قد شاركوا من قبل بأدوار ثانوية أو من خلال مشاهد قليلة أو بشخصياتهم في عدد من الأعمال الفنية، منهم عبدالرحمن الأبنودي، أحمد فؤاد نجم، سلمى الشماع، جمال بخيت، حمدين صباحي، محمود سعد، خيري حسن، مدحت شلبي، هالة سرحان، لميس الحديدي، عمرو أديب، وإبراهيم عيسى.