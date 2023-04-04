الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

عبدالله السدحان.. «الكوميدي الموهوب»

عبدالله السدحان.. «الكوميدي الموهوب»
5 ابريل 2023 01:45

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكسب «الأخضر» في «ند الشبا للبادل»
قرقاش: التوجه السياسي لدولة الإمارات نحو استقرار وازدهار المنطقة واضح المعالم
الاتحاد الرمضاني
تابع التغطية كاملة

عُرف الممثل عبدالله السدحان بأنه «أيقونة الكوميديا» في السعودية والوطن العربي، حيث أثرى الساحة الفنية بأعمال تركت أثراً وبصمة خاصة خلال مسيرته التي امتدت لنحو 50 عاماً.
فضلاً عن التمثيل في المسرح والدراما التلفزيونية، خاض السدحان تجارب فنية عديدة في التأليف والإنتاج، وكان أول مسلسل شارك في بطولته «أيام لا تنسى» عام 1974، ليشارك من بعده في أعمال عدة مميزة منها «شهر الخير» عام 1982، و«عودة عصويد» عام 1985، و«أبو مشعاب» عام 1992، الذي شارك في بطولته مع الممثلين ناصر القصبي ويوسف الجراح. وشهد عام 1993 انطلاقة الموسم الأول من المسلسل الأشهر عربياً «طاش ما طاش»، وشكّل ثنائياً كوميدياً متميزاً مع ناصر القصبي، وتصدر العمل مشهد المسلسلات الخليجية الكوميدية لسنوات طويلة. وأدى كل من السدحان والقصبي العديد من الشخصيات خلال مواسم المسلسل الـ19، وآخرها  يُعرض حالياً على شاشة رمضان بعنوان «طاش العودة».
في رصيد السدحان الفني أكثر من 50 مسلسلاً، قدم من خلالها العديد من الأدوار الكوميدية والاجتماعية، ومنها «من دون فلتر»، «شليوي ناش»، «الديك الأزرق»، «طيش عيال»، «أساطير شعبية»، و«صراع الأجيال».

السعودية
الإمارات
الكوميديا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
الاقتصادي
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
اليوم 14:17
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
الاقتصادي
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
اليوم 14:14
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
اليوم 14:10
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
الاقتصادي
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
اليوم 14:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©