عبدالله السدحان.. «الكوميدي الموهوب»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عُرف الممثل عبدالله السدحان بأنه «أيقونة الكوميديا» في السعودية والوطن العربي، حيث أثرى الساحة الفنية بأعمال تركت أثراً وبصمة خاصة خلال مسيرته التي امتدت لنحو 50 عاماً.

فضلاً عن التمثيل في المسرح والدراما التلفزيونية، خاض السدحان تجارب فنية عديدة في التأليف والإنتاج، وكان أول مسلسل شارك في بطولته «أيام لا تنسى» عام 1974، ليشارك من بعده في أعمال عدة مميزة منها «شهر الخير» عام 1982، و«عودة عصويد» عام 1985، و«أبو مشعاب» عام 1992، الذي شارك في بطولته مع الممثلين ناصر القصبي ويوسف الجراح. وشهد عام 1993 انطلاقة الموسم الأول من المسلسل الأشهر عربياً «طاش ما طاش»، وشكّل ثنائياً كوميدياً متميزاً مع ناصر القصبي، وتصدر العمل مشهد المسلسلات الخليجية الكوميدية لسنوات طويلة. وأدى كل من السدحان والقصبي العديد من الشخصيات خلال مواسم المسلسل الـ19، وآخرها يُعرض حالياً على شاشة رمضان بعنوان «طاش العودة».

في رصيد السدحان الفني أكثر من 50 مسلسلاً، قدم من خلالها العديد من الأدوار الكوميدية والاجتماعية، ومنها «من دون فلتر»، «شليوي ناش»، «الديك الأزرق»، «طيش عيال»، «أساطير شعبية»، و«صراع الأجيال».