الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الرياض.. موسم رمضان تجربة ترفيهية تربط الحاضر بالماضي الأصيل

الرياض.. موسم رمضان تجربة ترفيهية تربط الحاضر بالماضي الأصيل
4 ابريل 2023 15:44

مكّن موسم رمضان بالرياض زواره من الاستمتاع بالأجواء الرمضانية، من خلال مواقعه المتعددة ذات الطابع السعودي الذي يربط الحاضر بالماضي الأصيل.
ويشهد الموسم في موقع الخيمة الرمضانية بالرياض، التي تقع أمام مركز الملك عبدالله المالي بمحاذاة طريق الملك فهد، فعاليات الفطور والسحور الرمضاني في مكان استلهم أجواءه الروحانية من الماضي الممزوج بالحاضر في تقديم الأطباق الشهية والحلى والقهوة والضيافة السعودية، حيث يبلغ سعر الدخول الشامل للمكان العام 50 ريالاً .

ويضم المكان أماكن بيع العطورات الشرقية والبخور والعود، والقهوة المحمصة، وأماكن أخرى لتقديم المشروبات والوجبات، والإكسسورات النسائية وبعض المستلزمات الرجالية، إضافة إلى بوثات فحص الضغط والسكر والتبرع بالدم، وركن الإسعافات الأولية الطارئة.

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكسب «الأخضر» في «ند الشبا للبادل»
"بدر رمضان" يزين السماء طوال الليل
المصدر: وكالات
الرياض
شهر رمضان
السعودية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
الاقتصادي
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
اليوم 14:17
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
الاقتصادي
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
اليوم 14:14
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
اليوم 14:10
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
الاقتصادي
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
اليوم 14:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©