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كينيا تطلق أول أقمارها الصناعية

كينيا تطلق أول أقمارها الصناعية
4 ابريل 2023 08:47

أعلنت كينيا الاثنين أنها ستطلق أول قمر صناعي تشغيلي الأسبوع المقبل في إنجاز تاريخي لبرنامج الفضاء في البلاد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق قمر "تايفا 1" أو "أمة" باللغة السواحلية في 10 أبريل بواسطة صاروخ "سبايس أكس فالكون 9" من قاعدة فاندنبيرغ للقوات الجوية في كاليفورنيا.

واعتبرت وكالة الفضاء الكينية في بيان مشترك مع وزارة الدفاع المهمة "انجازاً هاماً"، مضيفة أنها ستسهم بشكل كبير في "اقتصاد الفضاء الناشئ" في البلاد.

وذكر البيان أن قمر المراقبة "صممه وطوره بشكل كامل" مهندسون كينيون وسيستخدم لتوفير معلومات في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.
وأشار البيان إلى أنه تم اختبار مكونات القمر وتصنيعها بالتعاون مع شركة صناعة طيران بلغارية.

وتعاني كينيا القوة الاقتصادية البارزة في شرق إفريقيا من أسوأ موجة جفاف منذ عقود بعد خمسة مواسم شحيحة الأمطار.

وسيعطي إطلاق القمر الصناعي الكيني دفعا للدول الإفريقية في حقل الابتكار العلمي وتطوير برامج الفضاء.

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المصدر: وكالات
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