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«ناسا» تعلن اسم أول امرأة تحلق حول القمر

«ناسا» تعلن اسم أول امرأة تحلق حول القمر
3 ابريل 2023 23:39

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) اليوم الاثنين اسم أول امرأة وأول أميركي من أصل أفريقي، يتم اختيارهما ضمن فريق من أربعة رواد فضاء فيما سيكون أول رحلة مأهولة في محيط القمر منذ أكثر من 50 عاماً.

واختارت الوكالة كريستينا كوك، وهي مهندسة نالت لقب صاحبة أطول رحلة فضاء متواصلة لامرأة.

وكانت شاركت في أول ثلاث رحلات سير في الفضاء لناسا كل أعضائها من النساء. وستكون كوك اختصاصية في المهمة أرتميس 2 المقرر أن تبدأ في أوائل العام المقبل.

وسينضم إليها فيكتور جلوفر، وهو طيار بسلاح البحرية الأميركية شارك سابقا في أربع عمليات سير في الفضاء، واختارته «ناسا» ليكون طياراً في المهمة أرتميس 2.

وسيكون جلوفر أول رائد فضاء على الإطلاق من ذوي البشرة السوداء يتم إرساله في مهمة إلى القمر.

كما تم اختيار جيريمي هانسن، وهو كولونيل في سلاح الجو الملكي الكندي وأول كندي يتم اختياره على الإطلاق لرحلة إلى القمر، اختصاصياً في المهمة. واختير ريد وايزمان، وهو طيار مقاتل سابق آخر في البحرية الأميركية، قائدا للمهمة أرتميس 2.

ورواد الفضاء الثلاثة التابعون لـ«ناسا» الذين تم اختيارهم للمهمة أرتميس 2 شاركوا في مهمات سابقة على متن محطة الفضاء الدولية. ويخوض هانسن التجربة لأول مرة.

وتم الإعلان عن رواد الفضاء الأربعة خلال تجمع حضره صحفيون وطلاب مدارس ابتدائية محلية وقادة قطاع الفضاء وأذاعه التلفزيون من مركز جونسون للفضاء وهو قاعدة ناسا لمراقبة المهام في هيوستون.

 

 

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المصدر: وكالات
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