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«فن الحين» لأول مرة تحت قبة «اللوفر أبوظبي»

متحف اللوفر أبوظبي
4 ابريل 2023 02:00

أعلن متحف اللوفر أبوظبي فتح باب تلقي المشاركات في النسخة الثالثة من معرض «فن الحين» وجائزة ريتشارد ميل للفنون التي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار أميركي، ومن المقرر إقامة معرض «فن الحين 2023»، الذي تتولى تنسيقه مايا الخليل، للمرة الأولى تحت قبة المتحف الشهيرة، ودعا متحف اللوفر أبوظبي الفنانين المعاصرين من دول مجلس التعاون، لعرض منحوتاتهم الفنية وأعمالهم التركيبية المناسبة للعرض في الأماكن المفتوحة، ليصبحوا جزءاً من القصة العالمية للمتحف، ويستطيع الفنانون تقديم عروضهم حتى 31 مايو 2023، ومن المقرر افتتاح معرض «فن الحين 2023» تحت عنوان «الشفافيات» في اللوفر أبوظبي في نوفمبر المقبل.

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