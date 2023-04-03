الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«ماستر شيف الهند» في ياس والسعديات

«ماستر شيف الهند» في ياس والسعديات
4 ابريل 2023 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط

استضافت كل من جزيرة ياس وجزيرة السعديات في أبوظبي كواليس تصوير الموسم السابع من برنامج تلفزيون الواقع الشهير «ماستر شيف الهند»، وتضمن التصوير مشاهد للمرافق العالمية التي تحتضنهما الوجهتان مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وممشى السعديات في جزيرة السعديات أبوظبي، وشهد برنامج «ماسترشيف»، الذي يعرض بنسخته الهندية لأكثر من 30 عاماً، مشاركة 8 طهاة هنود قدموا إلى أبوظبي لتصوير البرنامج، حيث تنافسوا بدايةً في جزيرة ياس أبوظبي لإظهار قدراتهم في الطهي وشغفهم في تقديم أطباق فريدة ضمن سلسلة من التحديات المشوقة، ليتم بعدها تتويج الفائز بالموسم السابع وحامل لقب «ماسترشيف الهند».

جزيرة ياس
جزيرة السعديات
أبوظبي
الإمارات
ماستر شيف
تلفزيون الواقع
برامج تلفزيون الواقع
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©