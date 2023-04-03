«ماستر شيف الهند» في ياس والسعديات

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت كل من جزيرة ياس وجزيرة السعديات في أبوظبي كواليس تصوير الموسم السابع من برنامج تلفزيون الواقع الشهير «ماستر شيف الهند»، وتضمن التصوير مشاهد للمرافق العالمية التي تحتضنهما الوجهتان مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وممشى السعديات في جزيرة السعديات أبوظبي، وشهد برنامج «ماسترشيف»، الذي يعرض بنسخته الهندية لأكثر من 30 عاماً، مشاركة 8 طهاة هنود قدموا إلى أبوظبي لتصوير البرنامج، حيث تنافسوا بدايةً في جزيرة ياس أبوظبي لإظهار قدراتهم في الطهي وشغفهم في تقديم أطباق فريدة ضمن سلسلة من التحديات المشوقة، ليتم بعدها تتويج الفائز بالموسم السابع وحامل لقب «ماسترشيف الهند».