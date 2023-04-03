10 آلاف زائر لسوق السبت في واحة العين

العين (الاتحاد)

استقطب سوق السبت في واحة العين عدداً كبيراً من السياح والزوار من جميع أنحاء الدولة، حيث حضره أكثر من 10000 زائر، بمشاركة العديد من العلامات والمتاجر المتميزة، والتي تجاوز عددها الـ 66 في قلب واحة العين وسط الطبيعة الخلابة في أكبر واحات العين، وأسهم سوق السبت الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي منذ 28 يناير إلى 25 مارس الماضي في تعزيز التجارة المحلية وتمكين أصحاب الأعمال الصغيرة والمزارع والحرفيين المحليين ورائدات الأعمال وأصحاب الهمم من عرض منتجاتهم، وأتاحت الواحة لزوارها فرصة التسوق والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية والتثقيفية، والتعرف على الفنانين المحليين وقضاء أروع الأوقات في رحاب منطقة العين.