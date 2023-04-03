«إشراقات فنية» في الجامعة القاسمية

الشارقة (وام)​

أقامت الجامعة القاسمية معرضها السنوي السابع تحت عنوان «إشراقات فنية» بمشاركة أكثر من 100 عمل فني لإبداعات الطلبة من مختلف الجامعات الإماراتية في مجالات الرسم والتصوير الضوئي والخط العربي، وافتتح جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة المعرض، بحضور قيادات الجامعة وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة، واستعرض الحضور المعرض الذي يتضمن أعمالاً إبداعية متميزة تعكس روح الأصالة والمعاصرة لدى طلبة الجامعات الإماراتية، وقدرتهم على توظيف مختلف عناصر الفن التشكيلي في تجارب إبداعية تعبر عن التنوع الثقافي والحضاري في الدولة.