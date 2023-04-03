حسن حسني.. «المعلِّم»

محمد قناوي (القاهرة)

حسن حسني نجم متميز، استطاع رسم البسمة على الوجوه في كل أدواره، وملأ قلوب جمهوره بهجة على امتداد العالم العربي، عبرعشرات الأدوار الكوميدية التي قدمها في السينما والتلفزيون والمسرح، وظلت راسخة في الأذهان.

وُلد حسني في حي القلعة بالقاهرة، واكتشف موهبته الفنان حسين رياض في إحدى المسابقات المدرسية، حيث قدم دور «أنطونيو» في إحدى الحفلات، وحصل على كأس التفوق بالمدرسة الخديوية والعديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم.

انتسب في بداية الستينيات إلى المسرح العسكري وقدم على خشبته الكثير من العروض، بالإضافة إلى مشاركته بأدوار صغيرة في عدة أفلام، منها «لا وقت للحب» عام 1961، و«بنت الحتة» عام 1964، والتحق فيما بعد بفرقة «حكيم». وقدّم معها العديد من المسرحيات، منها «عرابي»، و«المركب اللي تودي»، ثم انضم إلى فرقة جلال الشرقاوي وعمل فيها 10 سنوات.

شارك حسني في أكثر من 500 عمل بين المسرح والدراما والسينما، وتظل تجربته مع النجوم الشباب في السينما والتي أطلق عليها «السينما الشبابية»، من المراحل المهمة في مشواره، فقد كان سنداً ومعلماً، وتميمة حظهم ونجاحهم، في العديد من الأفلام، بينها: «الناظر، صعيدي رايح جاي، جواز بقرار جمهوري، أفريكانو، ابن عز، محامي خلع، اللمبي، قلب جريء، اللي بالي بالك، ميدو مشاكل، عسكر في المعسكر، الباشا تلميذ، غبي منه فيه، عوكل، زكي شان، بوحة، حمادة يلعب».

كان حسن حسني في تلك الفترة المعلِّم الذي منح معظم من شاركهم من ممثلي الألفية الثالثة شهادة التفوق وصك النجومية، ومنهم علاء ولي الدين ورامز جلال وأحمد حلمي ومحمد سعد ومحمد هنيدي وهاني رمزي وأحمد مكي وأحمد السقا وكريم عبد العزيز.

لم يقتصر النشاط الفني لحسني على المشاركة في الأعمال المصرية فحسب، بل قدم نفسه أيقونة للكوميديا عبر أقاليم الوطن العربي ليحط برحاله في الإمارات والسعودية والكويت، مقدماً مسلسل «لا للزوجات»، مسلسل «خال يوصل»، مسلسل «شباب البومب»، وفيلم «ضحى في أبوظبي»، والمسرحية الكوميدية «تهامي كول».

وقد تم تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي عام 2018.