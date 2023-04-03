حسين سالم: أعيش انفراجة درامية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

صرح الممثل حسين سعيد سالم، بأنه يعيش في «ماراثون رمضان» هذا العام انفراجة درامية، لاسيما أنه يشارك في بطولة مسلسلين، هما الاجتماعي الكوميدي «بو حظين» الذي يعرض على «قناة الإمارات»، والتراثي «بيت القصيد»، ويجسد في كل عمل منهما دوراً مختلفاً ومميزاً، أثبت من خلالهما إمكاناته التمثيلية في أداء جميع الأدوار، مشيداً بالقنوات المحلية والمنتجين الإماراتيين الذين يدعمون المواهب الشابة في معظم أعمالهم، ويستعينون بهم في عالم الدراما كعنصر رئيس في الأحداث.

وأكد حسين سالم، أنه رغم مشاركاته في العديد من الأعمال الدرامية في السنوات الماضية، إلا أنه يعتبر نفسه محظوظاً في السباق الرمضاني لهذا العام، بالوقوف أمام قامات فنية في عالم الدراما، حيث شارك كوكبة من نجوم الكوميديا في «بو حظين» على رأسهم الممثل القدير جابر نغموش الذي عمل معه سابقاً في «سوالف الدار» و3 أجزاء من «حاير طاير»، إضافة إلى جمعة علي وموسى البقيشي وعلي التميمي، الذين اكتسب منهم العديد من الخبرات التمثيلية خصوصاً في نوعية الأعمال الكوميدية.

ثقة بالنفس

كما تشرف سالم بأن يكون أحد أبطال المسلسل التراثي الاجتماعي «بيت القصيد» الذي يُعتبر أول تجارب المؤلف عبد الله صالح في مجال الكتابة للدراما التلفزيونية، والذي يضم باقة غنية من أبرز ممثلي الدراما التراثية، منهم علي جمال ومرعي الحليان وجاسم الخراز وهدى الغانم، معترفاً بأن التمثيل أمام العمالقة في نوعيات درامية مختلفة، تكسب الإبداعات الشابة الثقة بالنفس، وتؤهلهم في المستقبل بأن تكون أسماؤهم على قائمة الأبطال في الأعمال المقبلة.

رسالة وهدف

ولفت سعيد إلى أن الشخصيات التي جسدها ميزته في سباق هذا العام، خصوصاً أن لديها رسالة وهدفاً ضمن الأحداث، حيث يقدم في «بو حظين» شخصية «راشد» ابن الممثل علي التميمي الذي يلعب دور «بو راشد»، هو شاب لا يعمل، لكنه لديه حب وشغف في مجال الغوص، وفجأة يعثر على صندوق في البحر في رحلة غوص، لتنقلب الأحداث رأساً على عقب، حينما يكتشف عن أن داخل الصندوق 150 مليون دولار، وتكمن الرسالة هنا في السعي وراء الطموح والحلم والعمل في المجال الذي يحبه الشخص، أما في «بيت القصيد» فيلعب شخصية «رباع»، الذي يعمل مع والدته «آمنة» التي تجسدها هدى الغانم، لدى النواخذة والتجار الكبار، وهو شخصية بسيطة ومحبوب في الفريج ويخدم كل الناس، ودائماً ما يتحدث مع صديقه «ضاحي»، الذي يلعبه جاسم الخراز، عن مسألة ظلم الآباء للأبناء.

فرصة ذهبية

سعيد الذي شارك في بطولة مسلسلات متميزة في المواسم السابقة، منها: «وديمة وحليمة» و«زمان أول» و«خيانة وطن» و«اللي نحبهم» و«الفنر» و«ست الحسن» و«عودة خالتي»، أشاد بالمنتجين سعيد سالم وسلطان النيادي وسعيد السعدي، الذين يحرصون باستمرار على دعم المواهب الشابة، وإبراز طاقاتهم، خصوصاً بعدما وثقوا في قدراته الفنية، ورشحوه للمشاركة في بطولة أبرز المسلسلات في السنوات الخمس الأخيرة.

واسطة

يرفض حسين سالم باستمرار أن يقال إنه دخل مجال الفن عن طريق «الواسطة»، خصوصاً أن والده الممثل والمنتج سعيد سالم، وقال: لا أنكر أن والدي شجعني على دخول المجال، لكنني شققت الطريق بنفسي، وأثبت قدراتي في مجال التمثيل بالمسرح والتلفزيون والسينما، منوهاً بأن الموهبة الحقيقية هي التي يتقبلها الجمهور، وتستمر ولا تنطفئ.