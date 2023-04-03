علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى البحرين

قديماً، كانت دول الغرب هي الوجهة التي يرنو إليها كلُّ مُحبٍّ للسياحة والسفر، أما في وقتنا الحاضر ومع التطور الذي وصلت إليه بعض الدول العربية كدول الخليج العربي، أصبحت مقصد كل مسافر يبحث عن المغامرات والمتعة، وإحدى هذه الدول التي يقصدها السياح من شتّى الأماكن، «مملكة البحرين»، جوهرة الخليج العربي والتُحفة الفنية التي تجمع بين أصالة وعراقة الماضي وروعة الحاضر بكل ما فيه من حداثة وتطور، وأشهر مدنها عاصمتها المنامة التي سُميت بـ«بوابة البحرين»؛ لأنها مدخل البلاد من البحر، حيث يمكنك رؤيتها تقف كباب للجزيرة وكأنها ترحّب بكل من يدخلها.

تقع المنامة على الساحل الشمالي لمملكة البحرين، وتُعتبر المركز المالي والقاعدة الاقتصادية في المملكة لوجود الكثير من الشركات والتجمعات التجارية فيها، وتُقدر مساحتها بحوالي 27 كم مربع، وعدد السكان فيها حوالي 360 ألف نسمة، ما جعل منها أحد أعلى مدن العالم كثافة بالسكان.

تتميز المنامة بشوارعها الحيوية وأزقّتها الصاخبة وأسواقها الشعبية والأثرية وتنوعها الثقافي، حيث يمكنك رؤية الكثير من الناس من مختلف الأعراق يسكنون فيها، أما وسائل المواصلات، فهي متاحة ومتنوعة، وتُعتبر أيضاً إحدى أكثر المدن أماناً في العالم، وإن سألتني عن أفضل الأوقات لزيارتها، فهي الفترة بين أكتوبر وفبراير، حيث يكون الجو معتدلاً فيها.

حين تزور مدينة المنامة ستجد الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب ذات المنظر المهيب، وفي الوقت نفسه، ستجد البيوت القديمة والمتواضعة التي سترجعك بالذكريات إلى الوراء، ولا تنسى التمتع بوجبة شهية في المطاعم الراقية التي تقدم أشهى المأكولات العربية، وإن كنتَ تبحث عن الراحة يمكنك الاستجمام في أحد المنتجعات السياحية فيها، وأما مُحبو المغامرات فيمكنهم الحصول على بعض المرح في مدن الألعاب والملاهي الترفيهية أو في دور السينما الحديثة.

متحف البحرين الوطني أكبر وأقدم المتاحف الأثرية في البحرين، ويعرض تاريخ البحرين العريق ويُوفر للسائحين فرصة لاستكشاف مجموعة غنية من القطع الأثرية القديمة، وعيّنات التاريخ الطبيعي التي تعود لما يقرب من 5000 عام، بالإضافة إلى أعمال فنية مُعاصرة، ومخطوطات قرآنية ووثائق تاريخية.

من المعالم التي لا بد للسائح زيارتها في المنامة باب البحرين الذي تم بناؤه في عام 1949م على يد «السير تشارلز دالريمبل بلجريف»، وهو عبارة عن بوابة أنيقة ذات تصميم هندسي رائع وتُعد مدخلاً مثالياً لسوق المنامة أو سوق باب البحرين، أشهر الأسواق في المنامة، والذي يضم مجموعة من المباني المعمارية المثيرة للاهتمام، ويحتوي على العديد من المحلات التجارية المتنوعة.

يمكنك أيضاً زيارة المسجد الفاتح، أكبر مسجد في البحرين وأحد أكبر المساجد في العالم، وقد بُني عام 1987م من قبل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وسُمِّي نسبة للقائد الشيخ أحمد الفاتح، ويتّسع لأكثر من 7000 مصلٍ، وتُزين جدرانه كتابات بالخط الكوفي ويحتوي على قُبة كبيرة مكونة من الألياف الزجاجية.. كل هذا الجمال وأكثر، ستجده حين تزور البحرين وعاصمتها المنامة.